Sicredi Ceará promove evento gratuito sobre liderança e cooperativismo feminino

O Comitê Mulher, da instituição financeira cooperativa Sicredi Ceará Centro Norte, promove a 2ª edição do “Mulheres Coop”. O evento acontece no próximo dia 22 de novembro, às 19 horas. Neste ano, o projeto traz como tema central “Cooperativismo e liderança transformadora”. O evento acontece de forma online, além de ser gratuito e aberto ao público.

Os interessados podem se inscrever para o evento através de formulário online. O evento contará com a palestra de Maria Flávia Bastos, que buscará ativar o protagonismo das participantes no âmbito pessoal e profissional. Flávia é doutora em administração, especialista em educação executiva e autora dos livros, como “Quando me Reinventei: lições de pessoas e empresas”, “Não-Manual do Empreendedorismo” e “Educação e Empreendedorismo Social”.

“Nosso foco é o desenvolvimento pessoal das participantes e incentivar uma liderança baseada nos princípios do cooperativismo”, comenta Marcos Aragão, diretor-executivo da Sicredi Ceará. Atualmente, a instituição dispõe de 15 agências localizadas em Fortaleza, Itapipoca, Sobral, Russas, Quixadá, Limoeiro do Norte, Morada Nova, Aracati, Crateús e Tauá.

Serviço:

“Mulheres Coop - Cooperativismo e liderança transformadora”, do Sicredi Ceará.

Evento gratuito e online.

Data: 22 de novembro, segunda-feira

Horário: às 19h

Clique aqui para realizar inscrição.

Endereços, contatos e outras informações podem ser conferidos no site da Instituição e no perfil no Instagram @sicrediceara



