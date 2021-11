MPF recorre contra decisão que absolveu cearense acusado de racismo contra judeus

O Ministério Público Federal (MPF) entrou com recurso contra a decisão da Justiça Federal do Ceará que absolveu um acusado de praticar racismo contra o povo judeu. O caso aconteceu em 14 de março de 2020, quando o denunciado publicou no Facebook que os judeus seriam responsáveis por catástrofes mundiais, como a pandemia do novo coronavírus.

As declarações foram postadas por Luís Olímpio Ferraz em um página de Facebook, de sua própria autoria, nomeada "Sempre Freud". Na publicação, intitulada "Coronavírus", ele declarou que os judeus estariam escravizando a civilização utilizando-se do "falacioso Holocausto". Segundo ele, o grupo étnico e religioso estaria se vitimizando, como parte de um "plano de vingança, por terem sido escravos no Egito por 430 anos".

Segundo o MPF, o texto promove ideias doutrinárias racistas contra a dignidade do povo judeu. "O pleito a que se imponha a sanção penal não decorre do fato de serem suas ideias feias ou erradas, mas sim porque veiculam de forma clara preconceito contra o povo judeu", argumenta o procurador da República Rômulo Conrado, autor da ação.

Para Rômulo Conrado, as afirmações não podem ser classificadas como uma mera liberdade de expressão. Além disso, as insinuações desprovidas de veracidade "subvertem fatos históricos incontroversos com a clara intenção de desqualificar o povo judeu e acirrar ideais preconceituosos e discriminatórios, ainda mais quando as afirmações tentam se lastrear em um discurso pretensamente fundamentado em fatos históricos", declarou o procurador da República.

De acordo com o recurso apresentado à Justiça Federal, o MPF considera que a liberdade de expressão, apesar de um direito fundamental, precisa de limitações "seja pelo impulso de seu abuso seja em face de sua colisão com outro direito conflitante, albergado pela dignidade humana".

