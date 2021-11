Campanha #FluxoLivre é realizada em shoppings para reduzir impactos da pobreza menstrual

Shoppings da empresa Ancar Ivanhoe no Ceará e no Brasil dispõem, até o dia 30 de novembro, de pontos de coleta oficiais da campanha #FluxoLivre, que visa reduzir impactos gerados pela pobreza menstrual

Até o dia 30 de novembro, shoppings da empresa Ancar Ivanhoe estarão com um projeto que visa diminuir os impactos da falta de acesso a produtos de higiene íntima. Dessa forma, North Shopping Fortaleza, North Shopping Jóquei, North Shopping Maracanaú e Via Sul Shopping estão dispondo de pontos de coleta oficiais da campanha #FluxoLivre, recebendo itens que serão distribuídos para mulheres em situação de vulnerabilidade, a fim de reduzir impactos gerados pela pobreza menstrual no Estado.

O objetivo da iniciativa é atender mulheres em situação de pobreza menstrual em três regiões do Brasil na quais a empresa está presente. De acordo com uma pesquisa realizada pela Always Brasil, marca de absorventes, uma a cada quatro jovens (29%) revelou não ter dinheiro para arcar com os custos do período menstrual. Levando em conta as classes D e E, o número pode chegar a 33%, com mulheres que precisam optar entre alimentação e artigos de higiene íntima.

De acordo com a gerente de marketing regional da Ancar Ivanhoe, Sara Dantas, a ação teve início após relatos de mulheres que, não tendo condições de adquirir absorvente, usam materiais precários para conter infecções. Ela ainda considera os shoppings como agentes transformadores da realidade, não medindo esforços para mobilizar, conscientizar e fazer a diferença por uma sociedade justa e igualitária.

As arrecadações ocorrem nos shoppings Parque das Bandeiras, CenterVale, Golden Square, Metrô Itaquera e Pátio Paulista, em São Paulo. No Rio de Janeiro, a campanha funciona nos shoppings Boulevard, Botafogo Praia, Madureira, Nova América, Nova Iguaçu e RioSul. Natal Shopping, North Shopping Fortaleza, North Shopping Jóquei, North Shopping Maracanaú e Via Sul Shopping são os representantes da campanha no Nordeste.



