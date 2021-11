Vacinação contra a febre aftosa no Ceará vai até o dia 30 de novembro

A segunda etapa de Vacinação contra Febre Aftosa 2021 começou no dia 1º de novembro e prosseguirá até o dia 30 do mesmo mês. Segundo a Agência de Defesa Agropecuária do Ceará (Adagri), vinculada à Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet) e responsável pela Campanha, a vacinação é destinada à imunização de todos os animais bovinos e bubalinos com até 24 meses de idade. O criador deve declarar a vacinação junto à Adagri até o dia 15 de dezembro.

A expectativa é que nesta etapa da campanha quase 1 milhão de animais sejam vacinados. É o que detalha o diretor de Inspeção e Fiscalização da Adagri, Amorim Sobreira. “Agora no mês de novembro, estamos com mais uma etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa dos bovinos e bubalinos criados aqui no Estado. Então, o produtor precisa se dirigir a uma revenda veterinária e adquirir a vacina. Destaco que já temos um número de doses necessárias para vacinar os quase 1 milhão de animais nesta etapa de vacinação”, disse.

Além de adquirir os imunizantes, os criadores têm que declarar a vacinação junto à Adagri. O processo é feito de maneira presencial ou online. Para a validação virtual, o criador deve acessar o site da Adagri: https://www.adagri.ce.gov.br. Já a validação de maneira presencial pode ser feita em uma das 40 unidades da agência no Ceará. No Cariri, por exemplo, a Adagri tem unidades nos municípios do Crato, Brejo Santo, Campos Sales, Mauriti e Nova Olinda.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Ceará deve vacinar mais de 2 milhões de animais contra a raiva neste sábado; vacina não tem contraindicações

Vacinação antirrábica: saiba onde imunizar cães e gatos em Fortaleza

Cães e gatos: campanha de vacinação vai até 5 de dezembro em Fortaleza

Outra opção para a declaração de vacinação é por meio dos escritórios da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará (Ematerce), da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará (FAEC), ou ainda nas Secretarias Municipais de Agricultura conveniadas com à Adagri.

O diretor Amorim Sobreira explica que um dos focos da campanha de vacinação é elevar o patamar do rebanho cearense ao status de livre de febre aftosa sem vacinação. “Essas medidas são importantes para que a gente atinja o índice mínimo de 90% de vacinação aqui no Estado, e asim alcançarmos o status de livre de febre aftosa sem vacinação. Com isso, ganha o produtor, ganha o Estado e ganha nossa população”, pontuou em entrevista ao repórter Guilherme Carvalho, da rádio CBN Cariri.

Serviço

Segunda etapa Vacinação contra Febre Aftosa 2021

Quando: 1º a 30 de novembro

Onde declarar vacinação: Presencial - Unidades da Adagri, das 8 às 17 horas, ou escritórios da Ematerce, FAEC e secretarias municipais de Agricultura vinculada a Adagri / Online - site da Adagri: https://www.adagri.ce.gov.br.

Mais informações: (85) 3108 2747

Tenha acesso a reportagens especiais. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags