Rodovias federais do Ceará: 17 pessoas ficam feridas e 2 morrem no feriado de Proclamação da República

Após o encerramento da Operação Proclamação da República 2021, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que registrou 18 acidentes nas rodovias federais que cortam o Ceará, mais conhecidas como BRs. Ao todo, foram 17 feridos e duas mortes durante os quatro dias de operação. A PRF iniciou a operação à 0 hora de sexta-feira, 12, e encerrou na noite de segunda-feira, 15.

Durante todo o feriado prolongado, a instituição reforçou o policiamento ostensivo em locais e horários de maior incidência de acidentes graves e de criminalidade. O intuito era garantir aos usuários das rodovias federais segurança, conforto e fluidez do trânsito.

Os dados divulgados pela Polícia foram comparados com os quantitativos do ano de 2019. “Este ano, 17 pessoas ficaram feridas e duas pessoas morreram, enquanto em 2019 foram 19 feridos e três mortos, com reduções de 11% e 33% respectivamente”, informou. A PRF explicou que em 2020 não houve a edição da operação, pois o feriado ocorreu no fim de semana.

A PRF traz um balanço de fiscalização de trânsito e de combate ao crime, dos quais foram feitas fiscalização de 2.333 veículos e 2.722 pessoas, que resultaram em 1.718 autos de infração. Dentre as condutas mais perigosas fiscalizadas, foram registradas 251 autuações por ultrapassagens proibidas e 22 por uso de bebida alcóolica na condução, além de 42 pessoas sem cinto de segurança em carros e 98 pessoas sem capacete em motocicletas.

Além disso, foram realizados 384 testes de alcoolemia - que mede a concentração passageira de álcool etílico no sangue -, 22 dos quais confirmaram resultado positivo. Uma pessoa foi presa por embriaguez ao volante, quando o resultado do teste é superior a 0,33 mg de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões.

