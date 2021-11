Decoração natalina aumenta movimentação de clientes em shopping de Fortaleza

Mais de 300 mil microlâmpadas de LED foram instaladas nas árvores dos jardins do Shopping Open Mall, no bairro Aldeota

Dezembro ainda não chegou, mas o clima de Natal já começa a bater à porta em Fortaleza. Por tradição, há mais de duas décadas, o acender das luzes nos jardins do Shopping Open Mall, no bairro Aldeota, inaugura a decoração temática da cidade nesta época do ano. As mais de 300 mil luzes douradas espalhadas pelas árvores da alameda são um convite a quem costuma vivenciar o período como um tempo de renovação da esperança.



Desde a inauguração da decoração, na última terça-feira, 10, o centro de compras viu a movimentação de clientes aumentar consideravelmente no período noturno. Para a gerente comercial do empreendimento, Lina Martins, neste ano os frequentadores do espaço têm um motivo a mais para contemplar o Natal. “A gente vive agora um momento de esperança de que a pandemia esteja próxima do fim e nada melhor do que a simbologia desse ambiente natalino para proporcionar uma experiência de renovação. É isso que as pessoas estão buscando aqui”, comenta.



Além das microlâmpadas de LED e da decoração com bancos de borboleta e árvores de Natal, este ano o Shopping disponibiliza um “self point” para os frequentadores, espaço ornamentado exclusivamente para registros fotográficos. A mudança em relação aos anos anteriores é a ausência do Papai Noel. Segundo a gerência, a decisão foi tomada por orientação do Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce) para evitar aglomerações, já que nas edições anteriores o "bom velhinho" era um dos principais atrativos da programação.



Mesmo sem o velho Noel, a experiência natalina tem sido aproveitada por quem vai ao local. A servidora pública Cristiane Nepomuceno, 42, que frequenta o espaço há mais de uma década nesta época do ano, afirma que apesar das limitações impostas pela pandemia, o ambiente natalino sugere um misto de bons sentimentos. “É um lugar que me traz paz, tudo que a gente precisa nesse momento, principalmente neste período de celebrar a vida de Jesus. Embora a socialização ainda esteja limitada, ver isso aqui bate uma esperança de que esse dias melhores estão por vir”, disse.



A decoração natalina também atraiu a família do gerente de vendas Márcio Chagas, 43, que foi ao local com a esposa, Luciana Firmeza, 40, e os três filhos do casal. “Ano passado a gente não pode viver esse momento porque o medo [da pandemia] era maior. Não que agora esteja tudo normal, mas acredito que temos muitos motivos para acreditar que o pior já passou”, afirmou Márcio. “Todos os anos a gente já sabe que o espaço fica bem bonito, bem iluminado, então decidimos vir mais uma vez. Como é um ambiente aberto e já estamos vacinados, temos uma segurança maior de sair de casa para fazer esse tipo de programa em família”, complementou Luciana.



Exposição

A programação de Natal do Open Mall segue até o fim de dezembro. No próximo fim de semana, nos dias 13 e 14, o local vai sediar mais uma edição da tradicional “Feirinha Charme do Jardins”, que deve contar com a participação de ao menos 22 expositores, entre marcas regionais e nacionais. Estarão disponíveis para venda produtos de diversos segmentos, como moda, home & decor, cosméticos, gourmet, papelaria, presentes natalinos. Aberto ao público, o evento será realizado na alameda do Shopping entre 16h30min e 21 horas.

