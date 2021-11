Andorinha lança programa de aceleração para negócios sociais do Nordeste

A Andorinha, marca pertencente ao grupo Sovena, anuncia nesta semana um programa de aceleração de empreendimentos do Nordeste. A iniciativa pretende encontrar e fomentar negócios que apresentem inovações e soluções para os principais desafios do acesso à alimentação saudável e de qualidade na região. A participação é gratuita e as inscrições podem ser realizadas por meio do site do Programa até a próxima quarta-feira, 17.

Parte do projeto Revoa, o Programa de Aceleração Azeite Andorinha irá incluir até seis negócios sociais selecionados em um programa de aceleração financiado pelos lucros de um novo produto: o “Azeite Andorinha Extra Virgem Projeto Revoa”.

Serão selecionados os empreendimentos que tenham soluções inovadoras para um dos seguintes desafios:

- Prestação de assessoria técnica agrícola para o/a pequeno(a) produtor(a);

- Acesso ao microcrédito para o/a pequeno(a) produtor(a);

- Acesso a insumos e tecnologias para o/a pequeno(a) produtor(a);

- Soluções inovadoras para melhoria no processo de venda, distribuição e estoque dos produtos da agricultura familiar;

- Soluções inteligentes e sustentáveis que diminuam o desperdício de alimento durante o transporte e estocagem;

- Difusão de conhecimento sobre educação nutricional e saudável, desde o planejamento de compras ao preparo da comida;

- Soluções que diminuam o desperdício de alimentos nas residências e estabelecimentos comerciais;

- Difusão do conhecimento sobre alimentação tradicional e regional do Nordeste;

- Produção de alimentos in natura e pouco processados da cidade e de aglomerados urbanos.

A seleção ocorrerá seguindo os seguintes critérios:

Impacto social – complexidade e tamanho do problema endereçado e potencial de transformação para a população;

Equipe – qualificação, identificação e motivação da equipe empreendedora responsável;

Modelo de negócio – avaliação do modelo de aquisição e retenção de clientes, potencial de sustentabilidade financeira e potencial de escalabilidade e replicabilidade;

Estágio do negócio e solução – Negócios com, no mínimo, soluções já testadas e validadas e fase de Validação e encaixe de mercado;

Diversidade de inclusão – avaliação da diversidade do time de empreendedores selecionados, especialmente com foco em diversidade racial, gênero e idade;

Tecnologia – Avaliação do desenvolvimento da solução;

Conexão com corporação – Avaliação do potencial de sinergias com modelos de venda para outras empresas (B2B).

O programa será organizado, coordenado e realizado pela Yunus Negócios Sociais. Os selecionados participarão de sessões de mentorias e workshops facilitados por especialistas em negócios e em alimentação, com base em conteúdos elaborados a partir dos desafios dos negócios selecionados.

Serviço

Projeto Revoa, Aceleração Azeite Andorinha: acesso à alimentação de qualidade

Inscrições até o dia 17 de novembro por meio do site.

