Após meses de investigação, 18 integrantes de facção criminosa no interior são presos

Organização criminosa atuava no interior do Ceará

Após quatro meses de investigação, 18 integrantes de facção criminosa no interior são presos pela Polícia Civil em operação denominada "Operação Tabuleiro". As pessoas foram presas em Sobral, Fortaleza, Juazeiro do Norte, Boa Viagem, Itatira, Pedra Branca e Iguatu e a operação é realizada pela Delegacia Regional de Sobral em conjunto com pelo Departamento de Polícia Judiciária do Interior Norte (DPJI-Norte).

