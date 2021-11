Funceme: Ceará apresenta condições favoráveis à chuva até sexta-feira, 5

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) divulgou as previsões de tempo para os próximos dias no Ceará. A previsão da Fundação aponta que nos próximos dias, quinta, 4, e sexta-feira, 5, todo o Estado tende a apresentar condições favoráveis à ocorrência de chuva fraca ou moderada e passageira. "Isso ocorre devido à formação de áreas de instabilidade sobre o oceano Atlântico, formação de brisa terrestre, bem como efeitos locais, tais como relevo, umidade e temperatura", informa em nota.

De acordo com a gerente de Meteorologia da Funceme, Meiry Sakamoto, uma frente fria estacionária no sul da Bahia deve favorecer a ocorrência de chuvas no Ceará. A gerente explica que isso deve acontecer por causa da formação de áreas de instabilidade sobre o oceano e também a influência do sistema da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), uma frente fria estacionária no sul da Bahia.

Previsão

Segundo Meiry Sakamoto, a previsão para esta quarta-feira, 3, é de céu variando de parcialmente nublado, sem nuvens em todo o Estado, com baixa possibilidade de chuva no Maciço de Baturité, Região Jaguaribana, Cariri, Sertão Central e Inhamuns. Na região de Ibiapaba, a previsão é de alta possibilidade de chuva isolada.

Para quinta-feira, 4, a previsão é de céu variando parcialmente nublado a sem nuvens em todo o Ceará, com alta possibilidade de chuva na região de Ibiapaba. Nas demais regiões há baixa possibilidade de chuva. Já para sexta-feira, 5, a expectativa é de céu variando de parcialmente nublado a sem nuvens, com baixa possibilidade de chuva em todo o Estado.

Sobre a umidade relativa, desta quarta, 3, até sexta-feira, 5, durante à tarde, os valores devem ficar entre 20% e 30% no Centro-Sul do Estado, já ao decorrer da noite tende a subir para além de 40%. Já em relação ao vento, até sexta, 5, os valores de rajadas podem variar entre 50 km/h e 55 km/h em todo o Centro-Norte do Ceará no período da tarde.

Chuva no feriado de Finados

O Dia de Finados, celebrado nessa terça, 2 de novembro, foi de chuva em Brejo Santo, no Cariri. "O pluviômetro de Poço do Pau registrou 117,2 milímetros. Na sede do município, tivemos 33 milímetros de precipitação. O que provocou essa chuva foi uma nuvem do tipo Cumulonimbus, que se desenvolveu no início da madrugada do dia 2 de novembro", explica Meiry.

