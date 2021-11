Ceará terá dia D de Vacinação contra raiva para cães e gatos no próximo sábado, 6. Anúncio foi feito nesta quarta-feira, 3, pela Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa). A imunização antirrábica é direcionada para animais com mais de três meses. A meta é vacinar 2,3 milhões de animais, sendo 1,4 milhão de cachorros e cerca de 900 mil gatos. Em 2021 foram registrados 56 casos de raiva animal no Estado. Em 2020, foram 76.

De acordo com informações da Sesa, a raiva é uma doença infecciosa viral, que pode ser passada aos humanos pela mordida lambida e arranhão de um animal contaminado. Os sintomas apresentados pelos animais são: agressividade, salivação excessiva, latido rouco, tremores musculares, falta de coordenação motora, contrações, além de ranger de dentes e andar cambaleante. “O período de incubação do vírus em cães e gatos é de 15 dias a dois meses”, comenta em nota da Sesa o profissional do grupo de trabalho da raiva, Antônio Robério Soares Vieira.

Nos gatos, porém, os sintomas são mais discretos, como hiperatividade e, em alguns casos, convulsão. Caso o tutor identifique algum sintoma no animal, a pessoa que teve contato ou foi mordida deve lavar o ferimento com água e sabão em grande quantidade. A orientação é uso de antisséptico e busca por atendimento médico o mais rápido possível.

Atualizada às 11h35

