Fortaleza registra chuva de 19 mm na manhã deste sábado, 30; veja previsão do tempo

De acordo com a Funceme, a chuva na capital ficou entre as 10 maiores do Ceará

Fortaleza amanheceu com tempo parcialmente nublado e chuva neste último sábado de outubro, dia 30. Segundo dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), a chuva na Capital ficou em segundo lugar na colocação entre as 10 maiores do Ceará. De acordo com o registro no posto Castelão, choveu 19mm em Fortaleza.

As áreas que também registram maiores precipitações neste sábado foram os municípios de Deputado Irapuan Pinheiro, com 27 mm; Iracema, com 16 mm e Ibiapina, com 12.3 mm. A Funceme observou por meio do satélite GOES-16, às 8 horas, nebulosidade sobre o estado do Ceará, bem como no Nordeste do Brasil. Sobre a faixa litorânea cearense, há nuvens associadas à chuvas.

Ainda de acordo com a Fundação, há baixa possibilidade de chuva para a tarde e noite deste sábado, 30, na faixa litorânea e na Ibiapaba. Já para o domingo, espera-se a alta possibilidade de chuva na faixa litorânea, na Ibiapaba e no Maciço de Baturité. Entretanto, no Sertão Central e Inhamuns, há baixa possibilidade de chuva.

Veja previsão do tempo:

Sábado - 30/10/2021

Céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões com baixa possibilidade de chuva na faixa litorânea e na Ibiapaba.

Domingo - 31/10/2021

Céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões com alta possibilidade de chuva na faixa litorânea, na Ibiapaba e no Maciço de Baturité. No Sertão Central e Inhamuns, há baixa possibilidade de chuva.

Segunda - 01/11/2021

Céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões com baixa possibilidade de chuva na faixa litorânea.