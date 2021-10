Polícia Militar apreende plantação de maconha no município de Jati

No último domingo, 24, a Polícia Militar do Ceará (PMCE) localizou e apreendeu um plantio de maconha na comunidade Sítio Balança, no município de Jati, no Sul do Estado. De acordo com o tenente da 3ª Companhia Independente da Polícia Militar, Marcos Souza, o destacamento policial de Penaforte estava realizando a prisão de um indivíduo por resistência e, durante o percurso, informou que sabia da localização do plantio.

"Os policiais se deslocaram até o Sítio Balança, na zona rural de Jati, fizeram as diligências e conseguiram efetuar a prisão do suspeito com esse plantio, totalizando nove pés de maconha", explicou o tenente em entrevista à rádio CBN Cariri. Em seguida, o criminoso foi conduzido até a delegacia, onde foi lavrado um Termo Circunstancial de Ocorrência (TCO) por consumo de drogas, crime previsto no Artigo 28 da Lei de entorpecentes.



O acusado já tinha antecedentes criminais pela mesma prática a qual foi preso no último dia 24. De acordo com o tenente, o plantio de maconha é caracterizado como um crime de menor potencial ofensivo. Posteriormente, o homem vai prestar os esclarecimentos necessários perante a autoridade judiciária.

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que possam auxiliar os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), e para o (85) 3101-0181, número de WhatsApp por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

"Nós temos o 190, que atende tanto na sede como em outras cidades da nossa companhia, mas temos um número próprio para fazer as denúncias, que é o WhatsApp (88) 99694-9476, podendo ser usado para mandar algum registro por foto ou vídeo", completa o tenente.



Denúncias também podem ser feitas através dos números (88) 3102-1116 ou 3102-1118, que é o número da Delegacia Regional de Brejo Santo. O sigilo e o anonimato são garantidos.

