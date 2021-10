Salinas Shopping recebe Feira Fama Store a partir do próximo dia 27

A Federação das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do Ceará (Femicro-CE) realiza a Feira Fama 2021, em formato digital, e a Fama Store, sediado no Salinas Shopping. Os eventos acontecem simultaneamente entre os dias 27 e 30 de outubro, sempre das 16 às 21 horas. A programação é gratuita e aberta ao público em geral.



De acordo com a Femicro-CE, o objetivo da ação é apoiar os micro e pequenos empreendedores locais e alavancar as vendas de final de ano. A programação contará com apresentações de artistas locais, desfiles de moda, oficinas online, barracas de comidas e bebidas típicas.

Segundo a presidente da Femicro-Ce, Dalvani Mota, o evento promete reunir cerca de 62 expositores. “Em 2021 temos o desafio de realizar dois eventos simultâneos: a Feira Fama, que já era realizada em formato presencial e com a pandemia passou para o formato virtual e nós criamos a Fama Store, com artigos de artesanato, confecção, decoração, moda, acessórios, cosméticos e gastronomia de todo o Ceará”, enfatiza

O evento é patrocinado pelo Governo do Estado do Ceará, Banco do Nordeste e Governo Federal. Segundo a organização, as atividades seguem as recomendações dos decretos de liberação de atividades econômicas do Governo do Ceará e da Prefeitura de Fortaleza. Para isso, será obedecido o distanciamento mínimo, a capacidade máxima de 50%, além das medidas sanitárias previstas em protocolos, como uso de máscaras e álcool em gel.

Serviço:

Fama Digital e Fama Store 2021 - Feira de Artesanato, Moda e Alimentos

Dias e horários: 27, 28, 29 e 30 de outubro

Horário: sempre das 16 às 21 horas

Local: Salinas Shopping - Avenida Washington Soares, 909, Edson Queiroz - Fortaleza





Confira a programação completa:

27/10 - quarta-feira

16 às 21 horas - comercialização de produtos;

18 horas - Apresentação do Maracatu Vozes da África;

18h30min - Apresentação de produtos ao vivo - Eliane Lima - Ateliê Irmãos Corujas;

19 horas - Visitação de autoridades;

19h30min - Apresentação de produtos ao vivo - Dione Matos - Amicro / Ibiapaba;

20 horas - Desfile de moda - Deusas da Luz e Bom Mel;

20h30min - Apresentação Forró Mix do Brasil;

21 horas - Encerramento.

28/10 - quinta-feira

16 às 21 horas - comercialização de produtos;

18 horas - Apresentação Cultural Afroxé;

18h30min - Apresentação de produtos ao vivo - Leandra Erica Pinheiro - Lele´s Loja;

19 horas - Apresentação de produtos ao vivo - Lorene Cavalcante - Revolução Solar;

19h30min - Apresentação de produtos ao vivo - Armênia - Alumiar Lustres;

20 horas - Desfile de moda - Agrupart - Buoni Prodotti;

20h30min - Apresentação Samba de Mesa;

21 horas - Encerramento.

29/10 - sexta-feira

16 às 21 horas - comercialização de produtos;

18 horas - Apresentação cultural do Reisado do Garajal;

18h30min - Apresentação de produtos ao vivo - Mariana da Crochê Design;

19 horas - Apresentação de produtos ao vivo - Renato da Sabores e Criatividade de Itaipaba;

19h30min - Apresentação de produtos ao vivo - Carla Jane com Dicomé Itapajé Feito à Mão;

20 horas - Desfile de moda - UniAteneu;

20h30min - Apresentação Mel Matos;

21 horas - Encerramento.

30/10 - sábado

16 às 21h - comercialização de produtos;

18 horas - Apresentação de Chambinho do Acordeon;

18h30min - Apresentação de produtos ao vivo com Angeline, presidente da FECACE;

19 horas - Apresentação de produtos ao vivo com Andreia Meneses da Sensitiva Natura;

19h30min - Apresentação de produtos ao vivo com Maylurce Cosmético Orgânico;

20 horas - Desfile de moda - Vem Viver Aquiraz - Revolução Solar;

20h30min - Apresentação de David Ávila;

21 horas - Encerramento.

*Programação sujeita a alteração

Mais informações:



Site oficial Fama 2021 e nas redes Sociais: Instagram, Facebook e canal no YouTube

