Bombeiros resgatam jiboias e iguanas na Região Metropolitana e no Interior

Quatro animais silvestres foram resgatados neste fim de semana pelo Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBM-CE) em municípios da Região Metropolitana de Fortaleza e do Interior cearense. Em Canindé, distante a 117 km da Capital, os agentes foram acionados por uma moradora que encontrou uma cobra jiboia de quase dois metros no quintal de sua casa. A ocorrência foi registrada na manhã deste domingo, 24.



Segundo o tenente Erasmo Costa, comandante adjunto do quartel do CBM-CE no município, o resgate foi realizado com sucesso e o animal já foi solto em uma área segura. “A mulher relatou que estava com medo de que a cobra viesse a atacar as suas galinhas, de pronto realizamos o resgate, sem maiores dificuldades, e a soltamos em um local com condições mais favoráveis à sua sobrevivência”, informou.



No dia anterior, também em Canindé, a guarnição local havia feito o resgate de uma Iguana, na rua Joaquim Magalhães, no centro da cidade. O animal foi visto por moradores percorrendo diversas vias do bairro. Segundo os bombeiros, a Iguana não aparentava ferimentos e foi levada a um local seguro logo após o resgate. Ainda neste sábado, 23, um réptil da mesma espécie foi encontrado pelos agentes em Maracanaú. O animal estava na calçada de uma residência no bairro Conjunto Timbó e foi salvo sem lesões e em bom estado de saúde.



“Recebemos a informação do morador, que ligou imediatamente ao ver o animal na calçada de sua casa. A colaboração da população nesse processo de resgate é fundamental. Quando alguma vida estiver em perigo, é muito importante que as pessoas acionem o Corpo de Bombeiros. Para nós, todas as vidas importam. É a nossa missão diária”, afirma o tenente-coronel Luiz Cláudio, comandante do 2º Batalhão de Bombeiros Militar (2ºBBM), com sede em Maracanaú.



No sábado, em Caucaia, os militares fizeram o resgate de uma cobra jiboia de dois metros de comprimento. O animal foi encontrado na copa de um coqueiro com quase 8 metros de altura. No salvamento, os agentes utilizaram escada, pinça para répteis, cambão e um saco de ráfia, onde a cobra foi colocada “sem machucado aparente”, segundo informou a corporação.



Na sequência, o réptil foi solto no parque ecológico de Caucaia. O CBM lembra que embora a jiboia não seja peçonhenta, é uma das cinco maiores cobras do mundo e pode causar medo em algumas pessoas. A instituição orienta que qualquer ocorrência relacionada a animais silvestres seja comunicada imediatamente por meio do telefone 153.



