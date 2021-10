Veja boletim das etapas macrorregionais dos Jogos Escolares do Ceará

07:59 | Out. 19, 2021

O Boletim divulgado contempla as Macrorregionais A, B, C, D, E, F e G, de 15 a 17 anos

O Boletim 1 das etapas Macrorregionais A, B, C, D, E, F e G, de 15 a 17 anos, divulgado nessa segunda-feira, 18, contempla as modalidades coletivas (Futsal, Handebol, Basquete e Vôlei) e individual (Atletismo e Vôlei de Praia) dos Jogos Escolares do Ceará 2021.

Confira o boletim 1, de A a G

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine



Macro A – (Horizonte)

Macro B – (Itatipoca)

Macro C – (Sobral)

Macro D – (Jaguaribe)

Macro E – (Crateús)

Macro F – (Mombaça)

Macro G – (Crato)





Tenha acesso a todos os colunistas. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags