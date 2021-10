Sicredi Ceará promove campanha de doação de cabelos e lenços para mulheres que lutam contra o câncer

As ações acontecem até o dia 31 de outubro. Salões de beleza de Fortaleza e do Interior participam da campanha realizando corte de cabelo gratuito para os doadores

Em parceria com o Comitê Mulher, a Sicredi Ceará realiza a campanha #DoeAutoestima. A ação acontece até o dia 31 de outubro e tem como objetivo incentivar a doação de cabelos e apoiar o movimento Outubro Rosa. Para contribuir, os interessados devem entrar em contato com os salões participantes para agendar o horário de atendimento. No ato da doação, a pessoa recebe o corte de cabelo gratuito, que deve ser de, no mínimo, 15cm dos fios.

De acordo com a gerente de relacionamento da Sicredi Ceará, Natalie Costa, a campanha conta com a parceria de 24 salões de beleza localizados em Fortaleza, Limoeiro do Norte, Morada Nova, Tauá, Crateús e Itapipoca. Natalie explica ainda que os estabelecimentos que desejarem participar podem entrar em contato por meio do telefone da instituição financeira.

As doações serão destinadas à associação civil e sem fins lucrativos Mulheres amadas, mulheres assistidas (Associação MAMA). A instituição, que foi fundada em 2017 em Crateús, fica responsável pela confecção das perucas e distribuição no Ceará.

Além das doações de fios, o Instituto do Desenvolvimento da Cooperação promove a arrecadação de lenços. O material pode ser doado até o fim do mês, nas agências Sicredi de Fortaleza (de segunda a sexta das 9h30min às 16 horas) e no Interior (das 9h às 15 horas).

Os lenços também podem ser doados na Fundação Sicredi, que funciona de segunda a sexta-feira das 12h às 16 horas, no Shopping Aldeota (Piso L1), em Fortaleza.

Serviço

Campanha de doação de cabelos e lenços da Sicredi Ceará

Endereços dos salões participantes: sicredi.com.br/coop/cearacentronorte

Mais informações nas redes sociais: @sicrediceara

Para participar da #DoeAutoestima: (85) 994391871

