Ceará tem pouca chance de chuva durante o feriado desta terça-feira, 12

A Funceme alerta ainda para a baixa umidade relativa do ar, que deve acontecer especialmente no centro-sul cearense. Rajadas de vento são esperadas no Litoral e na região da Ibiapaba

O Ceará tem pouca chance de chuva para o feriado desta terça-feira, 12 de outubro, com predomínio de céu com cobertura variada em todas as macrorregiões. Conforme a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), a tendência é que o céu se apresente parcialmente nublado e sem nuvens.

O céu aberto deve acontecer principalmente durante o período da tarde e da noite do feriado, cenário que também deve se repetir na quarta-feira, 13. A meteorologista Meiry Sakamoto, gerente de meteorologia da Funceme, alertou ainda para a baixa umidade relativa do ar, que deve acontecer especialmente no centro-sul cearense. “A dica é beber muita água”, aconselha.

No Litoral e na região da Ibiapaba, o órgão cearense prevê ainda a ocorrência de rajadas de vento pontuais, especialmente nos períodos da manhã e da tarde. As temperaturas registradas devem variar nesta terça-feira entre 24º C e 32º C.

Entre as 7 horas deste domingo, 10, e o mesmo horário desta segunda-feira, 11, dois municípios cearenses registraram precipitações: São Gonçalo do Amarante, localizado na Região Metropolitana de Fortaleza, com marca de 4,8 milímetros (mm), e Barreira, no Maciço de Baturité com índice de 2 mm.



