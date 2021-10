Fortaleza registra mês de setembro menos violento no trânsito dos últimos 20 anos

Dez óbitos no trânsito da capital cearense foram contabilizados no mês passado.

O mês de setembro de 2021 foi o que registrou menos mortes no trânsito de Fortaleza desde o ano de 2001. As informações iniciais foram divulgadas pelo prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), nesta sexta-feira, 8, pelas redes sociais. "O mês de setembro foi o que registrou menos mortes no trânsito em Fortaleza nos últimos 20 anos. Dez óbitos foram contabilizados no mês passado, o que representa uma redução de 60%", diz o prefeito.

"Esse resultado é reflexo de ações implementadas pela AMC (Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania), que busca garantir maior segurança viária, tendo como base o constante monitoramento de dados de acidentes na Cidade", declara Sarto. De acordo com a AMC, cerca de 25 pessoas perderam a vida, em média, nos meses de setembro nos últimos 20 anos.

Segundo a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania, o resultado positivo é reflexo de ações implementadas para garantir maior segurança viária, tendo como base o constante monitoramento de dados de sinistros na Capital.

"Com base na análise dos dados, focamos desde o mês de julho em ações voltadas para aquele público que mais se envolve em sinistros e, consequentemente, são os mais lesionados e perdem a vida: os motociclistas", aponta a superintendente da AMC, Juliana Coelho.

Segundo os dados, os condutores de motocicletas foram metade das mortes (cinco) nas vias da capital no mês de setembro. Os outros sinistros envolveram pedestres (três) e ocupantes de carro (dois).

A Autarquia acredita que as ações focadas na educação no trânsito, fiscalização preventiva e expansão do total de vias com velocidade de 50 km/h têm repercutido positivamente nas estatísticas. "Além disso, a fiscalização nas ruas foi intensificada. A operação Saturação pela Vida realizou 21.057 abordagens em setembro para aumentar a segurança viária e evitar mortes no trânsito. A escolha dos locais da fiscalização é definida com base no acompanhamento feito pela Plataforma Vida, que indica os bairros com maior índice de sinistros de trânsito".

Em relação às fiscalizações, a superintendente Juliana Coelho comentou que durante as abordagens são avaliadas a situação do veículo e do condutor, e se apresentam algum comportamento de risco, como não possuir carteira de habilitação. "Nós também levamos uma mensagem educativa que cada um é responsável no trânsito pela vida do outro", afirma.

A operação também coíbe irregularidades que podem resultar na ocorrência de acidentes, como o uso inadequado do capacete e a combinação de álcool e direção. Dos 1.941 testes de bafômetro realizados, 12 positivaram e 147 recusaram. Com os reflexos mais lentos, o consumo de álcool diminui a vigilância, reduz a capacidade visual e pode propiciar a ocorrência de acidentes com alto índice de severidade.

"Com tudo que está sendo feito, nós somos bastante otimistas que ao final de 2021 seremos pelo sétimo ano consecutivo um exemplo no Brasil e no mundo como cidade que vem reduzindo a quantidade de pessoas que perdem a vida no trânsito", finaliza a superintendente.

