Fortaleza e Região Metropolitana amanhecem com chuvas passageiras nesta sexta-feira

As precipitações de hoje têm relação com a formação de áreas de instabilidades oriundas do oceano Atlântico e fatores como a brisa marítima

Fortaleza e os municípios da Região Metropolitana (RMF) amanheceram nesta sexta-feira, 8, com precipitações rápidas e passageiras. Além da Capital, Caucaia, Eusébio e Itaitinga são algumas das cidades que receberam chuvas já previstas na porção Centro-Norte do Ceará.

De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), o Ceará deve seguir apresentando predomínio de condições estáveis de tempo, com poucas chances de chuvas.

A previsão é que o dia seja de céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões com baixa possibilidade de chuva no Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém, Litoral Norte, Ibiapaba, Maciço de Baturité, Cariri e Sertão Central e Inhamuns.



De acordo com informações da Funceme, as precipitações de hoje têm relação com a formação de áreas de instabilidades oriundas do oceano Atlântico, assim como brisa marítima e os efeitos locais, como relevo, umidade e temperatura. Para o sábado, 9, a previsão é de céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões.



