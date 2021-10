ADUFC realiza Semana dos Professores em homenagem a Paulo Freire

A programação, de 11 a 15 de outubro, será realizada online e de forma aberta ao público; atividades podem ser conferidas ao vivo no YouTube, pelo canal do sindicato

A Semana do Professor e da Professora ADUFC, realizada pelo Sindicato dos Docentes das Universidades Federais do Estado do Ceará terá início na próxima segunda-feira, 11, e segue até o dia 15 de outubro. Com o tema “Paulo Freire Hoje”, a programação será realizada de forma totalmente online. As atividades, todas abertas ao público, contaram com oficinas, mesas de debates, shows, peças de teatro e lançamentos de livros.

“Não só os debates, mas todas as atrações culturais foram pensadas dialogando com o pensamento do educador, no ano que celebra seu centenário”, destaca o Prof. Tiago Coutinho, diretor de Atividades Científicas e Culturais da ADUFC e um dos organizadores da Semana. Segundo a entidade, toda a programação será transmitida através do canal no YouTube do Grupo de Trabalho (GT) de Comunicação e Cultura e da Diretoria da ADUFC.

De acordo com a ADUFC, trazer Paulo Freire como ponto central da Semana do Professor e da Professora, neste ano de 2021, significa uma proposta de animar a categoria com a perspectiva de transformação da sociedade.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Retorno às aulas presenciais no Ceará: como será no Ensino Superior

Coleção de livros aborda experiências do Ceará na Educação durante a pandemia

Confira parte da programação:

11/10: A abertura do evento, programada para às 18h30, marca o lançamento do livro “Cenários da Libertação: Paulo Freire na prisão, no exílio e na universidade”.

Também será feita homenagem à Profª. Izaíra Silvino. Maestrina e compositora, ela foi a responsável pela reativação do Coral da ADUFC, em 2014, onde atuou como regente até 2017. Izaíra partiu no último dia 14 de agosto, vítima de complicações de um câncer contra o qual lutava nos últimos meses, às vésperas de completar 76 anos. O Coral da UFC apresentará duas músicas, em celebração a ela e a Paulo Freire. Após o lançamento do livro, com o mesmo mote, será apresentado o show “De sons a saberes: Paulo Freire e Izaíra Silvino”.

13/10: Dia dedicado para promoção de oficinas e minicursos, que ocorrerão em quatro salas simultâneas. As inscrições já estão abertas, via formulário a ser preenchido até o dia 10/10.

15/10: a peça teatral “Napoleão", com texto e direção de Marcelo Romagnoli, será exibida no encerramento da Semana.

Serviço:

Semana do Professor e da Professora ADUFC

Tema: “Paulo Freire Hoje”

Quando: 11 a 15 de outubro

Clique aqui para conferir a programação completa.

Tags