Ônibus Lilás leva atendimento a vítimas de violência em cidades do Ceará

04:52 | Out. 07, 2021

Mulheres precisam apenas comparecer ao equipamento durante os horários de atendimento em cada município para receber orientações; rota inclui onze municípios do Estado

Onze municípios do Ceará estão na rota do Ônibus Lilás, que oferece atendimento de assistência social, jurídica e psicológica às mulheres em situação de violência. A primeira parada da unidade móvel foi no município de São Benedito nessa terça-feira, 5. Já nesta quarta-feira, 6, o equipamento chega pela primeira vez ao município de Ibiapina. Os atendimentos acontecem das 8 às 17 horas.

Rodas de conversa sobre os direitos das mulheres, atendimento especializado e distribuição de materiais informativos fazem parte da programação do equipamento. Para participar, basta comparecer ao Ônibus durante os horários de atendimento em cada município.

A iniciativa faz parte da programação da Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos (SPS) para o Outubro Rosa, campanha de conscientização para prevenção e diagnóstico do câncer de mama, e tem como objetivo levar ações de acolhimento, prevenção e orientação às localidades mais distantes e vulneráveis do Ceará.

Segundo a SPS, a unidade já passou por assentamentos, aldeias indígenas, comunidades rurais e quilombolas cearenses. A visita da unidade móvel aos municípios pode ser solicitada por meio de ofício pelas Prefeituras e entidades da sociedade civil que trabalham com a temática de gênero.

Para a coordenadora de Políticas para Mulheres da Secretaria, Norma Zélia Andrade, a ação é importante em localidades do interior, onde há uma “deficiência imensa de informação”, por isso, o equipamento procura ir a locais mais afastados. “A iniciativa visa o esclarecimento das pessoas sobre os direitos das mulheres, dentre eles a equidade de gênero, lei Maria da Penha e enfrentamento à violência contra a mulher”, explica.

Confira a programação completa do Ônibus Lilás

5 de outubro – São Benedito – 8h às 17 horas

8h às 17 horas 6 de outubro – Ibiapina – 8h às 17 horas

8h às 17 horas 7 de outubro – Mucambo – 8h às 17 horas

8h às 17 horas 13 de outubro – Morada Nova – 15h às 17 horas

15h às 17 horas 14 de outubro – Morada Nova – 8h às 12 horas

8h às 12 horas 14 de outubro – Russas – 15h30 às 17h30min

15h30 às 17h30min 15 de outubro – Russas – 8h às 12 horas

8h às 12 horas 18 de outubro – Mulungu – 14h30min às 17h30min

14h30min às 17h30min 19 de outubro – Mulungu – 8h às 15 horas

8h às 15 horas 20 de outubro – Palmácia – 8h às 17 horas

8h às 17 horas 21 de outubro – Baturité – 14h às 17 horas

14h às 17 horas 22 de outubro – Baturité – 8h às 12 horas

8h às 12 horas 25 de outubro – Paraipaba – 14h30 às 17 horas

14h30 às 17 horas 26 de outubro – Paraipaba – 8h às 12 horas

8h às 12 horas 27 de outubro – Trairi – 8h às 17 horas

8h às 17 horas 28 de outubro – Itapajé – 14h às 17 horas

14h às 17 horas 29 de outubro – Itapajé – 8h às 12 horas



