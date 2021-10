Aesp começa nova turma do curso de operador de drone voltado para Segurança Pública

Já tendo capacitado cerca de 100 agentes desde 2018, a Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará (Aesp) lançou mais uma edição do curso de Operador de Drone, sendo voltado para a Segurança Pública do Estado

A Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará (Aesp) lançou o curso de Operador de Drone voltado para a Segurança Pública. O objetivo é aprimorar a performance dos profissionais de segurança em operações com utilização de RPAS (sigla de Remotely Piloted Aircraft System - termo técnico e padronizado de forma internacional para se referir aos sistemas de aeronaves remotamente pilotadas, usada com propósitos não recreativos).

A tecnologia é utilizada para aprimorar o trabalho da Polícia Militar do Ceará (PMCE), Polícia Civil do Ceará (PCCE), do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), da Perícia Forense do Ceará (Pefoce), da Academia Estadual de Segurança Pública (Aesp), das forças amigas e de outros órgãos com ensino básico de utilização de drone. Desde 2018, três turmas já foram formadas, capacitando cerca de 100 agentes.

De acordo com a Aesp, neste ano, a carga horária do curso é maior, com 44 horas/aula, abordando disciplinas de segurança de voo, operação de RPAS, legislação aplicada ao uso de drone, introdução à fotografia aérea e filmagem com drone, legislação e manutenção. A turma atual conta com a participação de duas policiais mulheres, sendo uma delas a inspetora de Polícia Civil no setor de defraudações na delegacia regional de Juazeiro do Norte, Maria Juliete Pereira Sampaio.

Residindo no município de Barbalha, região do Cariri, Juliete demonstrou interesse no curso por considerar ser uma área em ascensão na segurança pública, iniciando as aulas desde segunda-feira, 4. “Acredito que a segurança pública precisa estar alinhada com a tecnologia para que possamos prestar um melhor serviço para a sociedade. Sendo assim, com o conhecimento que estamos adquirindo neste curso, iremos aplicá-lo e combateremos o crime tendo como auxílio o uso de RPAS, popularmente conhecidos por drones”, explica.

A inspetora explica que os RPAS podem ser utilizadas em operações policiais por serem capazes de fazer o mapeamento do local, auxiliando na localização de suspeitos, armas e drogas. Além disso, o equipamento também auxilia em investigações, detectando atividades suspeitas em áreas de difícil acesso para os policiais.

Juliete também explica que, para aperfeiçoamento dos profissionais, se faz necessária a formação continuada e permanente a fim de melhorar a capacitação dos profissionais da segurança pública. Tendo iniciado no dia 4 de outubro, a conclusão da turma atual está prevista para o próximo dia 14. Um nova turma se inicia logo após, na segunda quinzena deste mês.



