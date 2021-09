Ceará registra aumento de 58% nos casos de maus tratos contra animais

O Ceará registrou um aumento de 58,27% no número de ocorrências de maus tratos a animais entre os meses de janeiro e agosto de 2020 e 2021. O número é da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA).

Conforme os dados disponibilizados pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), em 2021, entre os meses de janeiro a agosto, foram 220 procedimentos registrados frente aos 139 casos nos oito primeiros meses de2020. Já em 2019, foram 202 ocorrências no período.

O governador Camilo Santana (PT) assinou na última terça-feira, 21, o Projeto de Lei que cria a Política Estadual de Proteção aos Animais. O PL traz dispositivos legais para regulamentar, proteger e punir os maus-tratos contra animais silvestres e domésticos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Secretaria informou também que os números dos procedimentos incluem aqueles vinculados a apreensões de animais. Nos casos em que há apreensão de animais domésticos, os bichos são entregues a depositários como organizações de proteção animal. Já os animais silvestres são devolvidos à natureza ou, em casos onde isso não é possível, são entregues a institutos especializados no resgate das espécies.

LEIA MAIS | Conheça pontos do Projeto de Lei para proteção de animais no Ceará



+ Três pessoas são carbonizadas após colisão frontal de veículos na BR-020, em Caridade

Sobre o PL

O Projeto de Lei segue diretrizes de atuação no resgate e recuperação dos animais abandonados, vítimas de crueldade ou em situação de risco. Há também pontos que determinam o controle populacional de animais domésticos, especialmente cães e gatos; o cadastro de organizações não-governamentais de proteção animal, legalmente constituídas; e o estímulo de criação de áreas de solturas de animais silvestres nativos da fauna cearense.

Denúncias

As denúncias podem ser realizadas por meio do número 181, que é o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). A população também pode denunciar diretamente à Delegacia de Proteção do Meio Ambiente (DPMA) pelo telefone (85) 3247-2630 e pelo e-mail [email protected] O sigilo e o anonimato são garantidos.

O crime de maus-tratos contra animais pode ser registrado na Delegacia Eletrônica (Deletron), pelo endereço http://www.delegaciaeletronica.ce.gov.br, a qualquer hora do dia ou da noite. A Deletron atende todo o Estado do Ceará.



Conteúdo sempre disponível e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags