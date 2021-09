Marinha alerta para ventos de até 60km/h no litoral cearense até terça-feira, 28

O mau tempo com ventos fortes deve atingir também a faixa de mar compreendida entre Natal (RN) e São Luís (MA)

O Centro de Hidrografia da Marinha emitiu um alerta de que o litoral cearense pode ter rajadas de ventos de até 60km/h. O período de mau tempo começa neste sábado, 25, e tem previsão de ocorrer até a próxima terça-feira, 28.

Ainda de acordo com o alerta, as rajadas devem ocorrer entre 28 e 33 nós, o que equivale a 50,4 e a 59,4 km/h, respectivamente. O mau tempo com ventos fortes deve atingir também a faixa de mar compreendida entre Natal (RN) e São Luís (MA).

Assim, a Capitania dos Portos do Ceará recomenda que embarcações de pequeno porte evitem navegar nestas áreas. Além disso, reforça que as outras devem redobrar a atenção quanto ao “material de salvatagem, estado geral dos motores e casco”. Os cuidados também precisam ser seguidos em relação a equipamentos de rádio e outros itens de segurança.

A Marinha realiza avisos diários de mau tempo no site do órgão e por meio do aplicativo “Boletim Mar”, disponível para download na App Store e Google Play.



