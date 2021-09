Influencer cearense representa o Estado em festival nacional

Um jovem cearense de 20 anos, residente do município de Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), foi escolhido para ser o embaixador do Ceará em um evento nacional de criadores de conteúdo digital. Jeferson Falcão, estudante de jornalismo da Universidade Federal do Ceará (UFC), vai representar o Estado no Festival Teen Live Show 2021.

Esta é a primeira vez em que o festival conta com embaixadores, que são os representantes dos 26 estados brasileiros. O evento acontece no dia 9 de outubro com transmissão ao vivo pelo canal do festival teen no YouTube e contará ainda com apresentações musicais. Além disso, o evento tem o apoio do Instagram e YouTube.

O influencer digital de Maracanaú já conta com mais de 13 mil seguidores em seu perfil no Instagram. Na rede social, ele compartilha conteúdos sobre jornalismo, produção cultural e design gráfico. Começou a aparecer na internet por volta dos seus 16 anos e hoje passa pelo que, segundo ele, é uma experiência que nunca imaginou viver.

Para ele, além do reconhecimento essa é uma chance única de representar o seu Estado. “Ter esse reconhecimento vindo de um festival de renome nacional, me dá esse sentimento de gratidão, de dever cumprido. Espero poder representar os criadores de conteúdo do Estado, além disso, espero que as pessoas olhem pro Ceará e saibam que é uma terra incrível, com uma cultura boa, com suas regionalidades e costumes”, disse.

O festival vai ainda selecionar os três perfis com maior engajamento para participarem novamente no próximo ano representando seus respectivos estados e o maracanauense conta com seus seguidores para ter destaque nesta edição e assim, poder representar o Ceará uma próxima vez.

Festival Teen é uma marca multiplataforma voltada para os jovens da geração Z e tem como um dos propósitos dar espaço aos influenciadores digitais. Além dos shows, conta com um portal de notícias, uma TV on-line e canais de conteúdo. O Festival Teen 2021 terá oito horas de transmissão ao vivo e promete o maior encontro da música adolescente do Brasil.

Serviço

Live “Festival Teen Live Show 2021”

Data: 9 de outubro

Transmissão: Canal do Festival Teen no YouTube

Contato: @festivalteen

