Ceará recebe mais 233 mil doses de vacinas contra a Covid-19 nesta sexta

O Ceará recebeu mais 233.380 doses de vacina contra a Covid-19 nesta sexta-feira, 24. Foram 41.500 da Astrazeneca/Oxford, destinadas para a segunda dose, e 191.880 da Pfizer/BioNTech, que serão usadas tanto para primeira como segunda doses. Até agora, o Ceará já recebeu 11,9 milhões de imunizantes distribuídos em 106 lotes. O processo de distribuição, coordenado pelo Ministério da Saúde, começou em janeiro deste ano.

Após a chegada no Aeroporto de Fortaleza, as vacinas são encaminhadas para a Central de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos (Ceadim), da Secretaria Estadual da Saúde (Sesa). No local, os imunobiológicos são organizados e enviados de forma proporcional para os municípios cearenses. São utilizadas rotas tanto aéreas como terrestres para entregar as vacinas para administração da gestão municipal.

Nessa quinta-feira, a Sesa divulgou nota técnica explicando como acontecerá a aplicação da terceira dose de reforço, nova fase de vacinação destinada a idosos acima de 70 anos e pacientes com grau elevado de imunossupressão que se vacinaram com a segunda dose ou a dose única. No caso das pessoas com mais de 70 anos, a aplicação da vacina será realizada após intervalo de seis meses, enquanto os imunossuprimidos receberão a dose extra após 28 dias.

Na última segunda-feira, o Estado recebeu um lote com cerca de 33 mil doses para começar a vacinação da terceira dose deste grupo. Os imunizantes começaram a ser enviados para as 22 Áreas Descentralizadas de Saúde a partir desta quinta-feira, 23, conforme apontou a Sesa. O agendamento e aplicação das vacinas segue sendo de competência da gestão municipal. No caso de Fortaleza, 679 pessoas já foram imunizadas com a dose de reforço.

Total de 3.417.397 cearenses já completaram o esquema vacinal contra a Covid-19, de acordo com dados desta quinta-feira do Vacinômetro da Sesa. O número equivale a 36,9% da população do Estado, de acordo com projeção para 2021 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Com pelo menos a primeira dose, já são 67,1% dos cearenses, superando a marca de 6 milhões de pessoas.



