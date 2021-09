O POVO promove live para debater o legado de Paulo Freire

Debate faz parte de material produzido em homenagem ao centenário do educador e tem transmissão simultânea no Youtube, Facebook e Twitter

Educador, filósofo e grande mestre do movimento Pedagogia Crítica, Paulo Freire completou seu centenário de nascimento no último domingo, 19 de setembro. Para celebrar a data, O POVO realiza a live "Os primeiros 100 anos de Paulo Freire". O debate acontece às 17h30 desta segunda-feira, 20, e tem transmissão simultânea no Youtube, Facebook e Twitter do O POVO.

O debate conta com a presença de Cristiane Holanda, professora da Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA), e de João Figueiredo, professor da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Ceará (Faced/UFC). Em entrevista às repórteres Gabriela Custódio e Marcela Tosi, os professores discutem as principais ideias de Freire, seu legado e sua presença na atual conjuntura brasileira.

Ambos foram entrevistados na série de reportagens especiais sobre o educador pernambucano. Desde o dia 25 de agosto, assinantes O POVO Mais têm acesso ao conteúdo multimídia. O primeiro de cinco episódios discute por que o pensador cujas ideias são mais polêmicas no próprio País se tornou o autor brasileiro mais citado no Exterior. O segundo mergulha no pensamento de Paulo Freire propriamente dito. Afinal, quais são de fato suas tão controversas ideias? Quais são seus conceitos para além do tão famoso método?

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Já o terceiro episódio, que traz um documentário, conta histórias de pessoas no Ceará que foram alfabetizadas pelo método Paulo Freire. Como foi a experiência educacional e qual impacto teve na vida delas.

Além disso, o especial traz texto de Paulo Freire escrito em 1996 para O POVO e ainda artigos de pensadores que estudam a obra e o legado freiriano.

SERVIÇO

Live: Os primeiros 100 anos de Paulo Freire

Quando: nesta segunda-feira, 20, às 17h30

Onde: no Youtube, Facebook e Twitter do O POVO

Tenha acesso a reportagens especiais. Assine O POVO+ clicando aqui



Tags