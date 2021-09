MPCE recomenda formação de força-tarefa para investigar cachina em Chorozinho

A recomendação pede também o aumento do efetivo da delegacia do município, com a inclusão de quatro policiais civis no quadro definitivo

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) recomendou, nesta segunda-feira, 20, a formação de uma força-tarefa para investigação da cachina em Chorozinho, no interior do Ceará. No dia 18 de setembro, quatro corpos do sexo masculino foram encontrados em Campestre de Mouras, zona rural do município, que fica na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

À Polícia, os moradores afirmaram ouvir tiros por volta das 21h da noite anterior, sexta-feira, 17. Depois, às 6 horas de sábado, eles encontraram os corpos próximos a uma cerca de arames farpados. Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), já existe uma linha de investigação seguida pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) para a motivação do crime.

O texto assinado pelo promotor de Justiça, Antonio Forte de Souza Junior, solicita também o aumento do efetivo da Delegacia de Polícia Civil de Chorozinho. A recomendação pede a inclusão de quatro policiais civis na equipe do município. "A recente cachina de quatro adolescentes, ocorrida no dia 18.09.2021, é mais uma demonstração da necessidade de se aumentar o efetivo da Polícia Civil, já que pouco efetivo tem trazido inúmeros prejuízos à sociedade", pontua o documento.



O promotor argumenta ainda que o efetivo do município, desfalcado por dois policiais transferidos e dois agentes de licença, tem afetado a finalização das investigações policiais. "Bem como no aumento gradativo dos crimes, ante a sensação de impunidade, já que grande parte dos crimes se queda sem solução", afirma o promotor.

A recomendação é destinada ao titular da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS), Sandro Caron, e o delegado geral da Polícia Civil, Sérgio Pereira. O MPCE deu prazo de dez dias paras que seja enviada uma resposta sobre as medidas. Caso não sejam efetivadas, o ministério afirma que adotará as "medidas legais necessárias", como ações civis públicas, de improbidade administrativa, entre outras.



