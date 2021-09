Núcleo de assistência visa garantir prerrogativas dos advogados do Ceará

Visando ampliar a estrutura de assistência dos advogados, a Caixa de Assistência dos Advogados do Ceará (CAACE) lançou na tarde dessa quinta-feira, 16, o Núcleo de Assistência às Prerrogativas Profissionais (NAAP). Funcionando no Meu Escritório Caace, na Rua Desembargador Floriano Benevides, 412, bairro Edson Queiroz, o núcleo vai dispor de um telefone para recebimento de denúncias 24 horas por dia, todos os dias da semana, com representantes em todo o Estado.

Durante o discurso de lançamento, o presidente da CAACE, Sávio Aguiar, ressaltou a importância do serviço como forma de inovar e trazer benefícios para a advocacia cearense, sendo mais uma forma de atender seus associados. “Não tem sido de hoje que vários advogados e advogadas relatam na sua atuação as várias violações das prerrogativas. Sendo assim, vimos que era necessário auxiliar nessa questão e ser mais um elo de atenção. Por isso, juntamente com a diretoria decidimos criar este núcleo”, disse durante a abertura.

Para poder exercer a defesa dos direitos do cidadão de forma íntegra, a legislação garante as prerrogativas do advogado, que são garantias que favorecem o exercício pleno da profissão, possibilitando uma maior autonomia e independência ao profissional. Por conta delas, nenhum advogado deve ser constrangido ou ter seu papel diminuído por nenhuma autoridade do Judiciário, Executivo, Legislativo e do Ministério Público.

Segundo Sávio, existe um aumento nítido de casos de violação das prerrogativas dos advogados, que já têm passado por dificuldades nesse período de pandemia da Covid-19. Dessa forma, ele pondera que se fez necessária uma ação para o acolhimento dos profissionais de todo o Estado, ante o que considera uma ausência da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Estado do Ceará (OAB-CE).

No evento de lançamento, realizado no Meu Escritório CAACE, foram reunidos representantes da advocacia cearense da Capital e do interior para a posse da diretoria do núcleo. Na solenidade, foram entregues as Comendas Clodoaldo Pinto para advogados e advogadas homenageadas por sua atuação. É possível saber mais sobre as prerrogativas do advogado no Canal Prerrogativas da OAB.

