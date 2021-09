Fim de semana será de mais fiscalização sobre protocolos sanitários em Fortaleza

A Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis) e a Guarda Municipal executarão mais um fim de semana de fiscalizações. Nos dias 18 e 19 de novembro, equipes estarão verificando o cumprimento dos protocolos de medidas sanitárias contra a Covid-19 em comércios e logradouros públicos de Fortaleza.

Entre segunda-feira, 13, e a quarta, 15, foram realizadas 359 fiscalizações, 12 autuações e uma interdição. As ações têm o objetivo de coibir aglomerações e frear possíveis aumentos do número de casos de Covid-19 na Cidade. De acordo com a última atualização da plataforma Integra SUS, da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), nesta quinta-feira, às 16h41, a Capital acumula 256.441 casos da doença e 9.654 óbitos.



LEIA MAIS | Ceará continuará a vacinar adolescentes apesar da recomendação do Ministério

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

+ Servidores da UFC retomam atividades presenciais no dia 1º de outubro

As denúncias de irregularidades podem ser feitas por meio do aplicativo Fiscalize Fortaleza (disponível para Android e iOS), do site https://denuncia.agefis.fortaleza.ce.gov.br e do telefone 156. A ação fiscalizatória ocorre por meio de denúncias e de busca ativa nos estabelecimentos comerciais e logradouros públicos.



Fiscalizações

As equipes de fiscalização realizam ações principalmente em comércios e logradouros públicos, e visam conter o desrespeito ao distanciamento social, o limite da capacidade do local e a negligência ao uso obrigatório de máscaras. Além disso, no último fim de semana, sábado, 11, três estabelecimentos localizados no bairro Benfica foram interditados pelo descumprimento de regras sanitárias contra a Covid-19. Os bares ficam fechados por 30 dias corridos, devido à reincidência de infrações nos locais.

Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui



Tags