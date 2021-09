Variante Mu: infectologista fala sobre mutações, vacinação e medidas de prevenção

O Ceará confirmou dois casos importados da variante Mu, na última quarta-feira, 15. Tratam-se de duas mulheres com histórico de viagem à Colômbia, onde a mutação foi originalmente identificada. Em entrevista à rádio O POVO CBN, o infectologista Ivo Castelo Branco diz que mesmo com as mutações, a imunização completa ainda é um fator importante para proteger as pessoas contra o coronavírus. “É possível que essas mutações tenham efetividade menor em pessoas vacinadas”.



A variante Mu é considerada como variante de interesse pela Organização Mundial da Saúde. Essa classificação é dada porque ela possui a capacidade de vencer a imunologia dos seres humanos. No caso da Mu, o genoma apresenta mutações no fenótipo do vírus e há identificação de transmissão comunitária.

O médico explica que enquanto tivermos muita transmissão do coronavírus na população, haverá variações. Atualmente, a cepa Mu corresponde a 40% das infecções na Colômbia e e 15% no Equador. As variantes se tornam uma preocupação à medida que elas se disseminam, pois isso significa que ela é uma mutação benéfica para o vírus, “porque ela tem a capacidade de escapar da nossa imunidade”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

LEIA MAIS | “Enquanto tivermos muita transmissão do coronavírus na população, haverá variações”

+ Fortaleza: aeroporto fica sem energia na madrugada desta quinta-feira, 16

De acordo com o infectologista, o vírus penetra nas células e troca material genético com elas, e depois ele sai, teoricamente, com a mesma codificação genética. “As células podem modificar alguns aminoácidos, que podem ser favoráveis para o vírus. Essas mutações podem ser predominantes e ficarem mais potentes”, explica.

Delta

Em seu mais recente informe sobre os casos de variantes no Estado, a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) informou que o Ceará chegou a 122 casos de residentes ou visitantes com a variante Delta. Essa mutação é considerada uma variante de preocupação por ser mais transmissível do que as anteriores (Alfa, Beta e Gama), o que a faz mais contagiosa do que a cepa original.

Segundo o infectologista Ivo Castelo Branco, deste número [122], cerca de 80 pessoas não estavam vacinadas (2/3) e outras 40 pessoas (1/3) adquiriram o vírus no Ceará. “A cepa Delta pode diminuir a eficácia das vacinas, mesmo de quem tomou as duas doses. No entanto, em caso de infecções, os imunizados com as duas doses apresentam sintomas menos graves da doença”.

O médico reforçou a importância da manutenção das máscaras e restrições sociais. “Nos Estados Unidos e na Flórida, a letalidade do coronavírus diminuiu, mas a quantidade de casos voltou a subir. Apesar de os países conseguirem vacinar sua população, eles se tornaram mais flexíveis em relação ao uso de máscara e ao isolamento social”.

O médico informa que as vacinas são boas e relata sobre a necessidade da vacinação completa. "As duas doses dos imunizantes podem fornecer 85% de proteção contra o coronavírus. A gente vê que alguns grupos populacionais, pelo menos a partir do sexto mês, apresentam queda da taxa de imunidade com pessoas acima de 80 anos. Fazendo necessário o uso de uma dose reforço".

- Conteúdo sempre disponível e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui.

Tags