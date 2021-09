Câncer infantil: diagnóstico precoce é tema de evento gratuito para profissionais de saúde

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Jornada Cearense do Diagnóstico do Câncer Infantil deste ano tem o objetivo de atualizar os profissionais da área de saúde sobre o diagnóstico precoce do câncer em crianças e jovens. A Associação Peter Pan (APP) já abriu inscrições para o evento, que será transmitido em formato virtual, pelo canal do YouTube da Associação. A transmissão acontecerá no dia 18 de setembro, a partir das 9h.

A APP é uma instituição que acolhe crianças e adolescentes com câncer em todo estado do Ceará e regiões Norte e Nordeste. A Associação recomenda que os interessados em participar do evento realizem seu cadastramento através do link (clicando aqui). As inscrições são gratuitas e os participantes que atingirem a nota 7,0 na avaliação pós-evento irão receber um certificado de participação.

“A Jornada Cearense foi criada com o objetivo de reunir os profissionais da saúde de forma colaborativa no combate à patologia, e com este formato virtual nós conseguimos chegar às pessoas de todos os cantos do Brasil e, assim, ajudar a elevar os índices de cura das nossas crianças e adolescentes”, explica a médica onco-hematologista pediátrica, Sandra Prazeres.

Deverão participar da Jornada Cearense do Diagnóstico do Câncer Infantil profissionais ligados à saúde, como médicos, enfermeiros, nutricionistas, odontólogos, psicólogos e agentes comunitários.

Setembro Dourado

Setembro é marcado no calendário pela mobilização nacional criada para chamar a atenção para os sinais e sintomas do câncer infantojuvenil. Por meio de ações preventivas e educativas, o Setembro Dourado busca discutir e efetivar políticas públicas em prol do Diagnóstico Precoce, principal aliado no combate ao câncer infantil.

Segundo os dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca), em torno de 80% das crianças e adolescentes acometidos pelo câncer infantojuvenil podem ser curados, se diagnosticados precocemente e tratados em centros especializados. A maioria deles terá boa qualidade de vida após o tratamento adequado.

Serviço

Evento: III Jornada Cearense do Diagnóstico do Câncer Infantil

Data: 18/09 (sábado)

Horário: 9h às 17h30

Inscrições Online: https://bit.ly/3JornadaCearenseCancerInfantil

Valor: Gratuita

Transmissão: Canal no YouTube da Associação Peter Pan (https://www.youtube.com/associacaopeterpanoficial)



