Associação promove quiosque para arrecadar renda em prol da causa autista

O ator Antônio Carlos Santana Bernardes Gomes, conhecido como Mussunzinho, de 28 anos, foi um dos participantes anunciados pela Record para "A Fazenda 2021", na última quinta-feira, 9 de setembro (09/09). O mais novo peão, filho do humorista Mussum, disse que utilizará o reality para apresentar sua verdadeira personalidade ao público, que o conhecem apenas por meio de seus personagens.

Mussuzinho em A Fazenda 13: luta por maternidade reconhecida

Sua primeira aparição na televisão ocorreu em 2012, no programa "A Casa é Sua", da RedeTv!. Em meio a uma polêmica o nome do artista entrou nos holofotes da mídia, quando a mãe do ator buscou a emissora para reconhecimento da paternidade do garoto, que no momento passava por problemas de saúde e necessitava de ajuda financeira para o tratamento. Diante a repercussão do caso, Antõnio Carlos (Mussunzinho) foi reconhecido como filho legítimo de Mussum e, assim, conseguiu seus direitos na herança.

Mussuzinho em A Fazenda 13: trajetória na TV

Antônio Carlos iniciou seu trabalho como ator, em 2005. Sua grande estreia foi na novela global "Américo", onde Mussunzinho agradou tanto aos telespectadores, quanto a autora Glória Perez, devido, principalmente, a sua semelhança física com seu pai.

Devido ao sucesso, Mussunzinho voltou as telas em 2009, onde trabalho na novela "Caminho das Índias". Na trama, o ator interpretou o filho da atriz Neuza Borges. A telenovela recebeu avaliações positivas do público, e foi indicada e escolhida a melhor novela do 37th International Emmy Awards.

No ano seguinte, o artista apresentou o programa infantil, TV Globinho. Mas em 2014, Mussuzinho retomou a atuação, agora em "Malhação Sonhos". Na novela juvenil, Antônio Carlos da vida ao personagem Wallace Batista.

Em 2017, ele volta a atuar em outra novela assinada por Neuza Borges, "A Força do Querer". Dessa vez, Mussunzinho fez par romântico com a atriz Dandara Mariana. A trama, novamente, ganhou diversos prêmios e foi reprisada em 2020. Além das telenovelas, Antônio Carlos atuou em séries como "Os Suburbanos", "Impuros", "Tô de Graça" e no folhetim "Bom Sucesso".

Mussuzinho em A Fazenda 13: polêmica envolvendo armas

Em 2019, Mussunzinho se envolveu em mais uma polemica, dessa vez, devido a uma postagem no Instagram. Na foto, ele aparece posando com armas. Os internautas criticaram a publicação e o ator teve que se retratar sobre o objeto.

Em nota, publicada por sua assessoria, Mussunzinho explicou sobre o armamento. "As duas recentes fotos divulgadas nas redes sociais se tratam de equipamentos de paintball e airsoft e não são armas de fogo", disse.

Mussuzinho em A Fazenda 13: sequestro relâmpago

Em 2017, Mussunzinho foi vítima de um sequestro relâmpago na região metropolitana do Rio de Janeiro. O ator foi abordado pelos criminosos em seu carro, em seguida foi levado até um caixa eletrônico para sacar dinheiro. Por sorte, o ator foi deixado em um posto de gasolina ileso. Os bandidos fugiram com o carro e dinheiro de Antônio Carlos.

Mussuzinho em A Fazenda: noivado e filho

Durante a coletiva de imprensa, que ocorreu no programa "Hoje em Dia", da Record, Mussunzinho foi questionado sobre futuros romances dentro da casa. Em sua resposta, o ator fez questão de frisar que é comprometido. Ele é noivo de Karoline Menezes, com quem tem um filho, o Tom, nascido em 2020.

