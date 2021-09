Enel fiscaliza furto de energia na Maraponga; 10 irregularidades já foram registradas nesta sexta, 10

O Residencial Vila do Mar III, no bairro Floresta, recebeu nesta quarta-feira, 25, a 10ª edição da Operação Domus. A ofensiva, realizada pela Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), teve como embasamento pesquisas científicas realizadas pela Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp). Durante a ação, foram realizadas cinco prisões em flagrante por furto de energia.

A Enel Distribuição do Ceará, concessionária de energia no Estado, que também participou da ação, realizou 68 inspeções durante o dia, detectando 38 irregularidades relacionadas a furto e desvio de energia. O Corpo de Bombeiros Militar, por sua vez, realizou vistorias em 23 blocos, com sete notificações. Já a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) emitiu seis laudos de constatação de furto de energia.

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-CE), em blitz realizada com o Batalhão da Polícia Rodoviária Estadual (BPRE) da PMCE, abordou 184 veículos, entre carros e motocicletas, com nove apreensões. Entre elas, uma motocicleta com o chassi raspado. Uma CNH também foi apreendida e 46 infrações foram lavradas.

A operação tem por finalidade detectar irregularidades relacionadas a ameaças recebidas por moradores, furto de energia, pessoas com mandado de prisão em aberto e outras situações encontradas durante a ofensiva, como construções irregulares em áreas comuns dos moradores. As ações também visam reforçar saturações preventivas e fiscalização de indivíduos monitorados por tornozeleiras eletrônicas.

