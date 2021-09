Feriadão desta semana não vale para escolas públicas; entenda

Decisão governamental em fevereiro deste ano alterou os funcionamentos das instituições públicas e privadas de ensino - por exemplo, do dia 6 ao dia 10 as escolas particulares não terão aula

As instituições de ensino públicas e particulares terão funcionamentos diferentes na semana do feriado da Independência. Devido a anúncio governamental no início deste ano, o feriadão do Carnaval será compensado junto aos dias da semana do dia 7 de setembro. Entretanto, as instituições públicas seguem com aulas na próxima semana.

Conforme informou ao O POVO a Secretaria Municipal de Educação (SME) de Fortaleza, a compensação não será realizada nas escolas municipais, pois as datas do dia 6, 8, 9 e 10 foram ajustadas dentro do calendário letivo. No caso das escolas estaduais, os dias referentes ao período de Carnaval, 15 e 16 de fevereiro, foram considerados dias úteis neste ano. Segundo a Secretaria da Educação (Seduc), as escolas foram orientadas a organizar o calendário letivo.

Porém, os dias 6, 7, 8, 9 e 10 serão utilizados para compensar o feriado de Carnaval nos estabelecimentos particulares com funcionamento liberado no início do mês de fevereiro deste ano. À época, a recomendação previa que as instituições que estivessem funcionando naquele período adiariam o feriado para o segundo semestre do ano. Medida foi tomada para combater a disseminação do novo coronavírus. Decisão foi anunciada pelo Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Ceará (Sinepe).

Sobre o assunto Fortaleza fará repescagem para quem tem 30 a 39 anos e perdeu data de vacina

Incêndio atinge ponto de reciclagem em Fortaleza neste sábado

Em recado ao STF, Bolsonaro fala em 'enquadrar' quem não respeita a Constituição

Ainda, na próxima terça-feira, 7, funcionam normalmente na Capital os supermercados, shoppings centers e padarias, por exemplo. Em alguns postos de gasolina e lotéricas, o funcionamento é facultativo. O POVO organizou uma lista sobre o que funciona e o que não funciona no feriado do dia 7. Matéria pode ser conferida neste link.

Tags