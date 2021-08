Monsenhor Tabosa e Salitre estão em situação de emergência devido à falta de chuvas

A Defesa Civil Nacional reconheceu situação de emergência nos municípios cearenses de Monsenhor Tabosa e Salitre, situados no Sertão cearense e no Sul do Estado, devido à falta de chuvas nas regiões. O documento reconhecendo a situação das cidades foi publicado nesta terça-feira, 31, no Diário Oficial da União (DOU). Além das duas regiões, mais 11 cidades brasileiras também estão em estado de emergência por desastres naturais, entre elas estiagem, ressaca do mar e geadas.

O nordeste soma as regiões mais atingidas pelos desastres, 11 no total. São seis no estado da Bahia (Caturama, Guajeru, Pedro Alexandre, Senhor do Bonfim, Tanhaçu e Tremedal), dois no Ceará (Monsenhor Tabosa e Salitre), dois no Rio Grande do Norte (São Rafael e Jucuturu) e um no Piauí (Simões). Todos as cidades enfrentam à falta de chuvas.

Os outros dois municípios que obtiveram reconhecimento federal de situação de emergência foram Poço Fundo, em Minas Gerais, devido à geada, e Balneário Barra do Sul, em Santa Catarina, que teve prejuízos com a força da ressaca do mar.

O reconhecimento, conforme o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), permite que as cidades busquem recursos federais para ações de resposta e reconstrução de estruturas danificadas pelos desastres. Em Monsenhor Tabosa, o último decreto publicado reconhecendo a situação de emergência no município foi no dia 30 de junho.

No documento, o prefeito Salomão Sousa (PDT), autoriza a mobilização de todos os órgãos municipais para atuarem nas ações de resposta ao desastre e reabilitação do cenário e realiza a convocação de voluntários para realizar campanhas de arrecadação de recursos junto à comunidade para ações de assistência à população afetada na cidade.

No município de Salitre, não foi identificado alerta de emergência nos últimos meses deste ano em virtude da falta de chuvas e nem ações para recuperação da cidade. Conforme o MDR, a cidade pode solicitar recursos para ações de resposta, que são aquelas voltadas a socorro, assistência e restabelecimento de serviços essenciais, e também para ações de reconstrução das áreas atingidas pelos desastres, conforme orienta o MDR.

Nessa segunda-feira, 30, a Defesa Civil Nacional registrou 50 municípios em estado de emergência. No Ceará, Cedro e Trairi estavam na lista devido à estiagem e seca nas regiões. A pasta federal informou que a situação no nordeste vem sendo acompanhada e destacou que já repassou o total de R$ 4,5 milhões em recursos para fornecimento de água por carros-pipa aos 50 municípios do estado do Piauí e R$ 8,2 milhões para a Paraíba para reforçar a distribuição de água também nas áreas urbanas. Ambos os estados tiveram cidades no balanço de ontem.

Veja as cidades em situação de emergência, segundo governo:

Monsenhor Tabosa (CE);

Salitre (CE);

Caturama (BA);

Guajeru (BA);

Pedro Alexandre (BA);

Senhor Bonfim (BA);

Tanhaçu (BA);

Tremedal (BA);

Poço Fundo (MG);

Simões (PI);

Jucurutu (RN);

São Rafael (RN);

Balneário Barra do Sul (SC).

