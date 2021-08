Inscrições para o concurso da Fundação de Saúde encerram hoje; saiba como participar

As inscrições para o Concurso Funsaúde 2021 encerram nesta segunda-feira, 30. As provas acontecem no dia 24 de outubro, mesmo com o prazo de inscrição tendo sido estendido. A Fundação Regional de Saúde do Estado do Ceará seleciona mais de seis mil pessoas para cargos de assistência, saúde ou administrativos.

Há vagas para candidatos de nível médio e nível superior. São 5.581 para a área assistencial e 419 para a área administrativa, de níveis médio e superior. São destinadas 1.055 vagas para médicos, divididas entre 73 especialidades, com salários que vão de R$ 12.100 a R$ 23.833.

LEIA MAIS| Inscrições do concurso Funsaúde estão abertas com 6 mil vagas no Ceará

Para cargos assistenciais e administrativos de nível superior, os valores ficarão entre R$ 4.200 e R$ 9.350; e salários de R$ 2.200 a R$ 2.600 para nível médio.



Para se inscrever, é preciso acessar a página da Fundação Getúlio Vargas, que organiza as provas. Após o cadastro, o candidato deve pagar uma da taxa de inscrição. Para médicos o valor é de R$ 300; para demais cargos de nível superior, R$ 150, e para nível médio, R$ 70.

Os profissionais serão contratados como empregados públicos, com vínculo regido pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT). Os trabalhadores atuarão inicialmente nos hospitais Geral de Fortaleza (HGF), de Messejana (HM) e Infantil Albert Sabin (Hias), na Central de Regulação do Estado, no Centro de Especialidades Pediátricas e na sede da Funsaúde.

O edital contempla a cota de 20% das vagas para participantes negras e negros, conforme a Lei Estadual Nº 17.432, e cota de 5% para pessoas com deficiência.



Tags