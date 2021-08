Grupo no bairro Aldeota é preso em flagrante após aplicar de golpe do falso consórcio premiado

O Fortaleza anunciou patrocínio pontual para o embate de logo mais, às 21h30 min, contra o São Paulo, no Morumbi, pelas quartas de final da Copa do Brasil. O Leão divulgou por meio de sua assessoria que a Mobiauto, startup do seguimento automotivo, estampará a barra frontal da camisa tricolor.



Com direito a novo patrocinador no uniforme, o Leão fará o confronto de ida contra o São Paulo na Copa do Brasil, fora de casa. Pela Série A, os cearenses quebraram um tabu ao vencerem por 1 a 0, o Soberano, no Morumbi. Foi o primeiro triunfo da história atuando como visitante e a única vitória do Leão no confronto desde 2006.

Buscando repetir o feito do Campeonato Brasileiro, o Tricolor tenta mais um bom resultado fora de casa contra o São Paulo. O Fortaleza quer superar sua melhor campanha do clube na Copa do Brasil, a de 2001, que também chegou nas quartas de final, e uma boa atuação contra os paulistas no Morumbi pode ser crucial para a classificação.

