Suspeitos de assalto em joalheira no bairro Presidente Kennedy são presos

Parte do material roubado já foi recuperado. Os agentes de segurança só conseguiram localizar o suspeito dois dias depois do roubo

Três homens foram presos suspeitos de atuarem juntos em uma ação criminosa, que visava roubar uma joalheria de shopping, no bairro Presidente Kennedy. Segundo informações obtidas pela Polícia Civil (PC-CE), um dos homens entrou na loja do shopping, fingiu ser cliente e logo em seguida anunciou o assalto. O caso aconteceu na última segunda-feira, 16. Parte do material roubado já foi recuperado. Os agentes de segurança só conseguiram localizar o suspeito dois dias depois do roubo.

A ação foi pensada em conjunto. Após a ação do roubo dentro da loja de jóias, o homem desapareceu com o apoio dos outros dois, que já estavam nas imediações do shopping. Segundo a investigação, Ruan Pablo da Silva Lima, 18, José Luciano de Oliveira Junior, 21, e Nicolas Ferreira de Medeiros, 25, são os suspeitos de executarem o delito.

Os homens, de acordo com a investigação, são responsáveis por roubos ocorridos na região do Eusébio e que totalizam um prejuízo estimado em mais de R$ 1 milhão. Conforme o delegado da delegacia de Roubos e Furtos, Rommel Kerth, os integrantes foram identificados em imagens de segurança. Ruan Pablo e Luciano Oliveira já respondem por roubo. Já Nicolas Ferreira não possui antecedentes criminais.

Com informações da repórter Angélica Feitosa

Tags