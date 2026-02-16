Estado do Ceará é condenado a indenizar mãe de menino que morreu afogado em obra do Cinturão das Águas, em Barbalha

Estado do Ceará é condenado a indenizar mãe de menino que morreu afogado em obra do Cinturão das Águas, em BarbalhaCriança morreu afogada em fevereiro de 2022, em Barbalha
A Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) manteve a condenação do Estado do Ceará ao pagamento de indenização por danos morais e pensão mensal à mãe de João Vítor da Silva Oliveira, de 8 anos, que morreu afogado em um trecho das obras do Cinturão das Águas, no município de Barbalha, no Cariri.
O caso ocorreu no dia 18 de fevereiro de 2022. Segundo consta no processo, o menino estava com o pai nas proximidades do canal quando caiu e se afogou em uma área da obra pública que não possuía qualquer tipo de sinalização ou isolamento para alertar sobre os riscos. A mãe ingressou com ação judicial alegando omissão do poder público quanto à segurança do local.
A sentença da 2ª Vara Cível da Comarca de Barbalha, proferida em 30 de maio de 2025, reconheceu a negligência do Estado e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 30 mil, além de pensão mensal.
Inconformado, o Estado apelou ao TJCE, sustentando ilegitimidade passiva sob o argumento de que a obra era executada por um consórcio privado. Também alegou inexistência de nexo causal, culpa exclusiva dos genitores e excesso no valor da indenização.
Ao analisar o recurso no último dia 9 de fevereiro, a 1ª Câmara de Direito Público entendeu que a Administração Pública mantém responsabilidade sobre obras públicas, ainda que sua execução seja delegada a empresas terceirizadas. O colegiado destacou que a área onde ocorreu o acidente não possuía isolamento nem sinalização, o que configurou omissão culposa do Estado.
Relatora do processo, a desembargadora Lisete de Sousa Gadelha considerou o valor da indenização proporcional à gravidade do caso e destacou o caráter pedagógico da medida.
“Quanto à indenização por dano moral, não há o que se discutir, uma vez que é imensurável a dor de uma mãe ao perder o filho numa situação onde possivelmente poderia ter sido evitada, caso a obra tivesse sinalização e isolamento adequados”, afirmou.
O pensionamento foi mantido nos seguintes termos: equivalente a 2/3 do salário-mínimo dos 14 aos 25 anos e 1/3 do salário-mínimo dos 25 aos 65 anos, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.