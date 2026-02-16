Estado do Ceará é condenado a indenizar mãe de menino que morreu afogado em obra do Cinturão das Águas, em Barbalha

￼EIXÃO das Águas tem como um dos objetivos o de dar segurança hídrica ao Ceará / Crédito: Mauri Melo, em 29/12/2016

A Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) manteve a condenação do Estado do Ceará ao pagamento de indenização por danos morais e pensão mensal à mãe de João Vítor da Silva Oliveira, de 8 anos, que morreu afogado em um trecho das obras do Cinturão das Águas, no município de Barbalha, no Cariri. O caso ocorreu no dia 18 de fevereiro de 2022. Segundo consta no processo, o menino estava com o pai nas proximidades do canal quando caiu e se afogou em uma área da obra pública que não possuía qualquer tipo de sinalização ou isolamento para alertar sobre os riscos. A mãe ingressou com ação judicial alegando omissão do poder público quanto à segurança do local.

A sentença da 2ª Vara Cível da Comarca de Barbalha, proferida em 30 de maio de 2025, reconheceu a negligência do Estado e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 30 mil, além de pensão mensal.