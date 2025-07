Urca deve lançar edital com 22 vagas remanescentes para professores em agosto

FORTALEZA-CE BRASIL, 02.07.2025 - Visita do reitor da Urca Carlos Cleber a Presidente do OPOVO Luciana Dummar (João Filho Tavares O Povo) / Crédito: João Filho Tavares

Até agosto deste ano, a Universidade Regional do Cariri (Urca) deve publicar edital com vagas remanescentes do último concurso para professores, lançado em 2022 — e considerado o maior já realizado pela Universidade. A informação foi divulgada em entrevista exclusiva à rádio O POVO CBN, pelo reitor Carlos Kleber de Oliveira e pela vice-reitora Maria do Socorro Lopes, nesta quarta-feira, 2. Segundo o reitor da Urca, Carlos Kleber de Oliveira, este novo edital contará com 22 vagas remanescentes para professores do curso de medicina e de outras áreas.