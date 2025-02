Adolescente de 17 anos morre afogado em Balneário no Cariri / Crédito: Reprodução/Redes sociais

Mais uma morte por afogamento foi registrada na região do Cariri. Desta vez, a vítima foi Raimundo Maic Almeida Rodrigues, 17 anos, natural de Farias Brito, que se afogou em um balneário no município de Missão Velha. O jovem estava no local com um grupo de amigos em uma excursão no domingo, 16. Ele chegou a ser retirado da água por um salva-vidas do próprio balneário, mas de acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o jovem já estava sem vida.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Em entrevista à rádio O POVO CBN Cariri, o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros do Ceará, Valdyano Luz, destacou os fatores que mais contribuem para essas tragédias e orientou sobre medidas de prevenção. Segundo ele, a maioria dos casos ocorrem nos fins de semana, período em que há maior fluxo de pessoas em balneários, açudes e piscinas. Entre as principais causas, estão a falta de habilidade para nadar e o consumo de bebidas alcoólicas.