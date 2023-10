Região do Cariri terá escritório da Secretaria da Proteção Animal

A cidade de Juazeiro do Norte, na região do Cariri, irá receber um escritório da Secretaria da Proteção Animal estadual, pasta criada em agosto pelo governador Elmano de Freitas (PT). O equipamento será coordenado por Eliziane Lucena, que até então era a diretora do Centro de Zoonoses do município.

Em entrevista à rádio O POVO CBN Cariri, Eliziane destacou algumas ações que devem ser desenvolvidas a partir de agora pelo escritório. “A gente tem alguns pontos iniciais: a questão da política de proteção animal e a questão das castrações dos animais, que é algo muito importante. A castração diminui o número de animais abandonados, maus-tratos, zoonoses e animais sofrendo nas ruas”, explicou.

