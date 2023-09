Assembleia Legislativa aprova o Dia da Beata Maria de Araújo

A Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) aprovou, na última quarta-feira, 30, a criação do Dia Beata Maria de Araújo, instituído em 24 de maio. O projeto de lei é de autoria do deputado estadual Renato Roseno (PSOL). Além da data alusiva, a iniciativa institui também a “Semana Maria de Araújo”.

O parlamentar autor do projeto argumenta que a ação objetiva aumentar a visibilidade da imagem da Beata Maria de Araújo, protagonista do chamado “Milagre da Hóstia”. Segundo a fé católica, os fenômenos ocorreram em Juazeiro do Norte, na região do Cariri, no ano de 1889. Naquela época, as hóstias administradas pelo Padre Cícero à Beata Maria de Araújo teriam virado sangue no momento da comunhão.

Em entrevista à rádio O POVO CBN Cariri, o autor do projeto explicou que a ideia da lei surgiu a partir da demanda de historiadores de Juazeiro. “Ela [Beata Maria de Araújo] era uma mulher negra e pobre que teve sua participação nestes fenômenos muito invisibilizada. Ela foi vítima de várias violências em vida e depois de morta também. A tentativa é de guardar um dia em sua memória no calendário oficial”, disse Roseno.