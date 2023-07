Polícia prende 13 suspeitos em operação contra organização criminosa na região do Cariri

Segundo a polícia, os suspeitos capturados integravam uma organização criminosa com atuação em todo Ceará. Os mandados foram cumpridos na região do Cariri, na Região Metropolitana de Fortaleza e no sertão paraibano

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) prendeu 13 suspeitos de integrar uma organização criminosa na manhã desta quarta-feira (26), na região do Cariri. A operação, intitulada “Luzeiros”, cumpriu mandados de prisão e busca e apreensão no interior cearense, na capital Fortaleza e em cidades da Paraíba.

A ação foi deflagrada nas cidades de Juazeiro do Norte, Crato, Barbalha, Brejo Santo, Tauá, Novo Horizonte, Aracati e Fortaleza. Além disto, foram cumpridos mandados em Sousa e Patos, no sertão paraibano. Segundo a Polícia, o objetivo era apreender integrantes de um grupo criminoso com atuação em todo Ceará.

Em entrevista à rádio O POVO CBN Cariri, o delegado do departamento de Polícia Judiciária do Interior Sul, Pedro Viana, explicou que as investigações tiveram início há dois anos e, ao todo, foram cumpridos 21 mandados de prisão preventiva e 16 mandados de busca e apreensão.

“A investigação teve início em 2021, a partir da prisão de um homem por tráfico de drogas na cidade de Barbalha. Foi feita toda uma investigação que descobriu uma organização criminosa envolvida com tráfico de drogas, homicídios, roubos e outros crimes violentos”, afirmou Pedro Viana.

A operação “Luzeiros” foi coordenada pelo Núcleo de Combate ao Tráfico de Drogas do Cariri e teve apoio da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) e da Coordenadoria de Inteligência (Coin).