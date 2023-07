Silvério de Paiva é empossado como reitor da Universidade Federal do Cariri

Na tarde desta sexta-feira, 7, o professor Silvério de Paiva Freitas Júnior foi empossado como o novo reitor da Universidade Federal do Cariri (UFCA) em cerimônia realizada em Brasília, no Ministério da Educação (MEC).

No evento, que iniciou às 14 horas, o representante da pasta, Camilo Santana empossou, além do cearense, Marinalva Vieira Barbosa como reitora da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM), José da Costa Filho como reitor da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio), e Roberto de Andrade Medronho como reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Em seu primeiro discurso, Silvério iniciou o seu discurso expressando que é uma alegria assumir a gestão da Universidade em um momento político social muito importante, destacando que sua posse ocorreu em um período de retomada da vitalidade da democracia brasileira e da democracia universitária.

“É uma honra assumir a função de reitor da UFCA, uma universidade que é muito querida e que acompanho como professor e gestor desde os seus primeiros dias. É também uma grande responsabilidade que estamos assumindo. Nossa instituição desempenha um papel estratégico no Ceará e no interior do Nordeste, estamos localizados em uma região de grande riqueza cultural e popular como a biodiversidade vasta ao sul do Ceará e muito próximo da Paraíba de Pernambuco e do Piauí”, pontuou o reitor.

Ressaltou que a instituição já formou quase 4 mil estudantes de graduação e pós graduação, que o número de matriculados dobrou e que o número de cursos de graduação e pós graduação mais que dobrou. “Implementamos robustos centros de educação à distância, consolidamos o modelo muito ousado e democrático do orçamento participativo na assistência estudantil, que estamos agora refletindo também pro orçamento da Universidade”, disse.

“Desenvolvemos centenas de programas, projetos e ações em diversas áreas tendo grande impacto acadêmico e social”, reforçou. Silvério finalizou seu discurso dizendo que a Universidade não foge a luta e seguirá firme em seu dever de promover a educação, a inclusão e a justiça social.

O ministro da educação, Camilo Santana, usou seu momento de fala para reafirmar o compromisso do Governo Federal com a Educação e reforçar a importância das instituições de ensino superior nas políticas educacionais. Aproveitou para lembrar a retomada do diálogo com os reitores das universidades e dos institutos federais, além da disponibilização de recursos para obras de infraestrutura nas instituições.

Santana pontuou que um programa de investimento para a educação está em fase de estudo. “Em breve, vamos anunciar um grande programa de investimento, que vai disponibilizar recursos fortes para a educação, no intuito de concluir as obras que não foram concluídas nas universidades e de fortalecer as instituições” , comentou.

Ao finalizar seu discurso, Camilo assegurou que as Universidades terão sua autonomia respeitada e que o Ministério da Educação não medirá esforços para a viabilização de investimentos e desenvolvimento de políticas de inclusão.

Conheça o Reitor da UFCA

Silvério de Paiva é doutor em Genética e Melhoramento de Plantas e pós-doutor pelo Programa Nacional de Pós Doutoramento do Brasil, vinculado ao programa de Pós-graduação em Genética e Melhoramento de Plantas da Universidade Estadual Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF). Tem graduação em Agronomia e é mestre em Produção Vegetal também pela UENF.

O professor vem do Centro de Ciências Agrárias e da Biodiversidade (CCAB) da Universidade Federal do Cariri (UFCA). Em 2016, atuou como pró-reitor de Administração da UFCA, sendo também o representante nordestino na Comissão Nacional de Administração do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Planejamento e Administração (Forplad).

Entre os anos de 2013 e 2016, exerceu o cargo de pró-reitor de Planejamento e Orçamento da universidade, mas antes disso, de 2011 a 2013, assumiu a vice coordenadoria do curso de Agronomia da UFC/UFCA e presidente regional da Sociedade Brasileira de Melhoramento de Plantas (gestão de 2011-2013).