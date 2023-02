Unidade hospitalar do Cariri realiza tratamento de crianças com adesivos temáticos

Os pacientes do Pronto Atendimento Pediátrico 24 horas - Unimed Cariri estão passando por tratamento de forma diferenciada. O motivo é a implantação de uma dinâmica lúdica que permite que as crianças conheçam o universo encantado de desenhos animados e super heróis. A alternativa foi adotada e logo aceita pelas crianças.

A coordenadora de Enfermagem, Daniela Mota, conta que a ideia veio da técnica de Enfermagem Germana Macedo, que começou a desenhar personagens animados em um micropole do acesso venoso de uma das crianças que estava recebendo medicação.

“Ela observou que isso de certa forma "distraía" o paciente amenizando a dor do procedimento ou até tornando artefato de brincadeira/fantasia ajudando a mantê-los mais calmos. Depois disso o sucesso foi divulgado com as outras equipes e hoje todas as crianças estão encantadas”, disse Daniela.

Como é feito o tratamento

Os pacientes que passam por algum procedimento na unidade ganham um adesivo com um personagem de sua escolha. Os desenhos são feitos a mão com canetinhas pela própria equipe, e ficam expostos num suporte na sala de medicação. “Os pequenos escolhem o desenho preferido e fixamos onde nos acessos venosos, locais de administração de medicação ou fixador de curativos”, explica a enfermeira.

A resposta das crianças ao tratamento foi positiva. Hoje, as crianças já chegam na unidade pedindo os adesivos, principalmente quando recebem a medicação endovenosa. A equipe tem um acervos com vários personagens, que vão super heróis, personagens da Disney e outros personagens conhecidos atualmente, como Mundo Bita.



