120 policiais reforçam a segurança na região do Crajubar durante o Carnaval

Cidades como Juazeiro do Norte, Aurora, Crato, Barbalha e Santana do Cariri serão contempladas com agentes extras

Pelo menos cinco cidades da região do Cariri serão contempladas com um efetivo extra de agentes de segurança durante o período de carnaval. A confirmação do reforço foi feita pelo comandante do 4º Comando Regional da Polícia Militar do Ceará, coronel Clairton Abreu, em entrevista à Rádio O POVO/CBN CARIRI.

"Na região do Cariri, teremos os eventos tradicionais como Bloco das Virgens e os blocos de Barbalha. Juazeiro do Norte, Aurora, Crato, Santana do Cariri, todas essas regiões vão receber reforço policial, sem trazer nenhum prejuízo para o policiamento ordinário", destacou o coronel.

Segundo o oficial, o reforço será enviado a partir do efetivo existente na capital cearense. Questionado se o planejamento possui algum ponto de atenção maior, Abreu destaca que todos os municípios serão atendidos a altura das necessidades. "(Os efetivos) serão bem diluídos e estamos fazendo esse planejamento para chegar em todas essas cidades".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Por fim, o comandante do 4º Comando Regional da Polícia Militar do Ceará pede atenção aos foliões que forem viajar e deixar a casa sem outros moradores. "Sempre é bom falar com um vizinho ou um parente para que mantenha uma vigilância, para que, de imediato, em caso de movimentação estranha, possa acionar o 190 ou acionar o proprietário", finaliza.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), 124 municípios cearenses receberão reforço de agentes de segurança. Ao todo, 5.428 policiais militares, 313 policiais civis, 660 bombeiros militares, 140 profissionais da Perícia Forense (Pefoce) e 302 servidores da SSPDS estarão envolvidos na operação de segurança.

Sobre o assunto Ceará tem cerca de 50% das chuvas esperadas para todo o mês de fevereiro

Foragido do CE por integrar organização criminosa é preso em SP

Operação Carnaval 2023: PRF inicia ações nesta sexta-feira no Ceará

Tags