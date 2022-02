Escolas particulares do Cariri realizam reuniões sobre retorno das aulas presenciais

Por meio de palestras e reuniões junto com representantes das Vigilâncias Sanitárias, a Associação das Escolas Particulares do Cariri realiza ciclo de reuniões sobre retomada das aulas presenciais.

A Associação das Escolas Particulares do Cariri (AEPC) realizou na primeira semana de fevereiro um ciclo de reuniões com os representantes das Vigilâncias Sanitárias dos municípios em que atua. Os encontros trataram do retorno das aulas presenciais. Ao todo, foram cinco reuniões envolvendo as cidades do Crato, Juazeiro do Norte, Barbalha, Brejo Santo e Missão Velha.

O propósito foi destacar o trabalho que a associação vem desenvolvendo durante o período pandêmico, como a fundamentação dos Protocolos Sanitários Internos, baseados no setorial do Governo do Ceará. Neles, estão presentes instruções que defendem o retorno 100% presencial das aulas da rede privada de ensino.

“Nós buscamos, junto com as vigilâncias sanitárias do município, trazer informações e atualizações acerca dos protocolos sanitários que dizem respeito às atividades educacionais. Em virtude dessas atualizações, esse diálogo tornou-se necessário. Desde 2020, por conta da pandemia de Covid-19, a associação passou a desenvolver projetos não somente no segmento educacional, mas também no da saúde”, disse o presidente da Associação das Escolas particulares do Cariri, Eliab Hazael, em entrevista ao repórter Farias Jr. da rádio CBN Cariri.

Atuante em seis municípios na região do Cariri, a AEPC conta com mais de 60 instituições de ensino e tem como objetivo prestar apoio e orientação às escolas particulares situadas na Região Metropolitana do Cariri.

