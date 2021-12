UniJuazeiro realiza campanha de arrecadação de doações para a Bahia; saiba como ajudar

Duas unidades estão recebendo doações. Interessados podem colaborar com alimentos não perecíveis, água, roupas e produtos de higiene, por exemplo

A Campanha "SOS Bahia", promovida pelo Centro Universitário de Juazeiro do Norte (UniJuazeiro), arrecadará, entre os dias 3 e 17 de janeiro, doações que serão enviados para o estado nordestino, o qual tem sofrido com a destruição causada pelas fortes chuvas dos últimos dias. As doações podem ser feitas em duas unidades da instituição de ensino: São Miguel, que fica na rua São Francisco, 1164, e na unidade Triângulo, que fica na avenida Padre Cícero, km 03, s/n, Triângulo.

Qualquer pessoa, tanto física quanto jurídica, pode colaborar. A iniciativa recebe alimentos não perecíveis, água, roupas de criança, roupas de adulto, além de colchões, materiais de limpeza e higiene pessoal. A coordenadora acadêmica da UniJuazeiro, professora Amanda Marques, é uma das organizadoras da ação e deu entrevista na rádio CBN Cariri.

Sobre o assunto Festas de Réveillon podem acontecer com chuvas em todo o Ceará

Empresa de bebidas doa 100 toneladas de alimentos para moradores do sul da Bahia

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ao apresentador Farias Junior, a docente destacou a importância da ajuda e da mobilização da população em prol de solidariedade para com os “nossos irmãos nordestinos”. “Então, se você tem em casa um quilo de arroz, se você tem um material de limpeza e algum tipo de material para doar, vá a uma unidade da UniJuazeiro. Todas as doações são super válidas, e nós estaremos recebendo qualquer tipo de doação”, disse.

Após o dia 17 de janeiro, os produtos serão encaminhados ao governo do Estado da Bahia. “Não deixe de passar na UniJuazeiro, nós estamos lá nos três turnos: manhã, tarde e noite pra receber essas doações e encaminhá-las o mais breve possível, porque as pessoas estão precisando muito”, destaca Amanda.

Tags